شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 28 فبراير: لا تتسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج القوس بالعديد من الصفات، والتى منها حبه الشديد للحرية، لذلك لا يقبل أن يقيده أى شخص، كما يحب السفر والاطلاع على جميع الثقافات المختلفة.

برج القوس فى حظك اليوم

يتسم مولود برج القوس بحبه الشديد للتسوق والعصبية التى تدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة فى بعض الأحيان، كما يحب عمله ويحرص على إتقانه.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تغامر فى قراراتك وفكر جيداً قبل اتخاذ أى قرار فى عملك حتى تتجنب الوقوع فى أى أخطاء، كما عليك ابتكار أفكار مميزة تساعدك على تحقيق طموحك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تنفعل على شريك حياتك وحاول أن تتحدث معه بهدوء حتى تستوعبه جيداً، كما عليك أن تشترى له الهدايا فى المناسبات المختلفة حتى يشعر باهتمامك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تفرط فى تناول وجبة العشاء حتى تتجنب رؤية الكوابيس، كما عليك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى لتشعر بالنشاط والحيوية.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن يفكر جيداً قبل اتخاذ أى قرار فى عمله ويحرص على تحسين علاقته بشريك حياته.