شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 28 فبراير: لا تتراجع مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها حبه الشديد لعائلته وحرصه على إرضائهم وغيرته الشديدة على شريك حياته.

برج السرطان فى حظك اليوم

يميل مولود برج السرطان إلى العيش فى الخيال لبعض الوقت، كما يتسم بالرومانسية والمزاجية والعصبية التى تؤثر على قراراته والحساسية الشديدة التى تجعله يتأثر بأى كلمة تردد على مسامعه.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تحب عملك حتى تجتهد فيه وتبتكر العديد من الأفكار المميزة فى مجالك المهنى، ولا تستسلم لليأس والإحباط حتى لا تتراجع مرة أخرى.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول أن تتخذ شريك حياتك كصديق وتتحدث معه عن كل ما يخطر بعقلك، وشاركه فى كل شىء، حتى يشعر باهتمامك وحرصك على تحسين علاقتك به.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس تمرين المشى بشكل منتظم حتى تتخلص من الدهون الزائدة المتراكمة بجسدك، والتى اكتسبتها بسبب إفراطك فى تناول الحلوى بشكل يومى.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة أن يتقرب من شريك حياته ويحب عمله ويتقنه حتى يشعر بالسعادة فى حياته.