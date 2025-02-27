شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: من وحى برومو مسلسل شهادة معاملة أطفال.. 4 أبراج تصلح للعمل فى المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

مسلسل شهادة معاملة أطفال من المسلسلات التى تنافس بماراثون رمضان 2025، وهو بطولة النجم محمد هنيدى ونهى عابدين ومجموعة من النجوم، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول المحامى عبد الستار أبو كف الذى يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل فى غيبوبة لمدة 20 عاماً، ثم يفيق من الغيبوبة ليفاجأ بأن كل شىء تغير حوله، ومن وحى برومو المسلسل نستعرض فى هذا التقرير، أبراج فلكية تصلح للعمل بمجال المحاماة، وفقاً لما ذكره موقع pinkvilla.

أبراج تصلح للعمل بمجال المحاماة برج العذراء

يهتم مولود برج العذراء بأدق التفاصيل ويحلل كل شيء حوله، كما يحرص على تنظيم كل شىء حوله، ويسعى دائماً للوصول للكمال، لذلك فهو من أنجح العاملين بمجال المحاماة.

برج الميزان

يتسم مولود برج الميزان بالعديد من الصفات والتى منها حرصه على تحقيق العدل وتعامله بدبلوماسية مع من حوله، كما يمتلك مهارة التواصل ويدافع عن المظلوم، لذلك فهو مؤهل للعمل بمجال المحاماة.

برج الجدى

يتسم مولود برج الجدى بالانضباط والقدرة على تحمل المسئولية كما يتمتع بشخصية قيادية، وقادر على اتخاذ القرارات الهامة فى أصعب المواقف لذلك فهو ناجح في مجال المحاماة.

برج الجوزاء

يستطيع مولود برج الجوزاء التكيف مع الظروف المختلفة، كما يمتلك البلاغة ويستطيع اتخاذ القرارات الهامة فى وقت قصير كما يتسم بالمرونة، ويتمتع بمهارات تواصل ممتازة، لذلك فهو جيد فى العمل بمجال المحاماة.



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