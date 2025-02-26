شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج تتعامل مع تغيرات الحياة بأمل وحب.. من وحى مسلسل حسبة عمري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حسبة عمري فى الموسم الرمضانى 2025 على قنوات المتحدة ويناقش قضية تهم كثيرات من السيدات بعد الانفصال وحصولهن على حق الكد والسعاية، وتبرز روجينا هذه القضية من خلال المسلسل المكون من 15 حلقة، تعرضها للطلاق بعد زواج استمر 20 عامًا، حيث تبدأ البحث عن معرفة حقوقها بعد الانفصال، ومن وحى قدرة روجينا على التغيير نستعرض 5 أبراج لديها القدرة على التغيير وعدم الاستسلام وفقا لموقع timesofindia وهم..



أبراج تجيد التغيير

برج القوس

يعرف مواليد برج القوس باحتضان التغيير والتعامل معه كروتين يومى دون القلق من عواقبه، لأنهم يقدرون ما يعود منه من استكشاف وتعلم أشياء جديدة.

برج الدلو

يعرف مواليد برج الدلو بحبهم للمسارات الجديدة والابتعاد عن الوقوف بثبات أمام الظروف والعقبات، هم دائما يحرصون على ابتكارات جديدة تجعلهم مميزون باستجابتهم للتغيرات الجديدة والتعامل معها.

برج الجوزاء

يتمتع مواليد برج الجوزاء بالقدرة على التكيف مع الظروف الطارئة والمختلفة دون إصدار لوم أو ندم، والتعامل مع التغيرات بسهولة.

برج الحمل

يعرف مواليد برج الحمل بالثقة فى قدراتهم ومهاراتهم، ويتقبلون كل التغييرات والتحديات المختلفة والتعامل معها بثقة وطاقة والتغلب على العواقب بسهولة.

برج الأسد

يعرف مواليد برج الأسد بحبهم للتغيير والتركيز على الصدارة والاهتمام بآراء الآخرين وما يقولون، وهو الدافع للتعامل مع التغييرات بإيجابية.