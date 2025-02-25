شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج تفتقد فنجان القهوة فى نهار رمضان.. طقس أساسى فى يومهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب شهر رمضان يواجه عشاق القهوة تحديًا كبيرًا، خاصة فى الأيام الأولى من الصيام، حيث يفتقد البعض فنجان قهوته الصباحى الذى يمثل طقسًا يوميا لا يمكن الاستغناء عنه، ومن خلال علم الأبراج نستعرض أكثر الأبراج التى ستشعر بالانزعاج بسبب الامتناع عن القهوة خلال ساعات الصيام، وفقًا لما جاء في موقع TastingTable.

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء معروف بشخصيته المتقلبة وحبه للتغيير، وهذا ينعكس على علاقته بالقهوة، فهو لا يكتفي بنوع واحد بل يعشق تجربة أنواع مختلفة، القهوة بالنسبة له وقود للإبداع والتفكير، ولا يمكنه بدء يومه دون جرعة كافيين تمده بالنشاط والتركيز، في رمضان سيشعر الجوزاء بضغط كبير خاصة في الصباح، حيث سيجد صعوبة في الحفاظ على طاقته دون فنجان قهوته المعتاد.

برج الأسد

مولود برج الأسد بشخصيته القوية والقيادية يعتمد على القهوة للحفاظ على مستوى طاقته العالي، فهو يحب تناولها في أماكن فاخرة وتجربة الأنواع النادرة، ويعتبرها جزءًا لا يتجزأ من روتينه اليومي، في رمضان سيشعر الأسد بالإرهاق والتوتر خلال الساعات الأولى من الصيام، حيث يجد صعوبة في الحفاظ على حيويته بدون قهوته المفضلة.

برج العذراء

مولود برج العذراء شخص دقيق ومنظم، والقهوة تلعب دورًا أساسيًا في مساعدته على التركيز وإنجاز المهام بكفاءة، رغم اهتمامه بصحته، إلا أنه يعتبر القهوة مشروبًا ضروريًا في يومه، خلال رمضان، قد يشعر العذراء بحالة من عدم التوازن في الصباح، حيث يفتقد فنجان قهوته الذي يساعده على بدء يومه بتركيز وهدوء.

برج القوس

برج القوس بشخصيته المغامرة يعشق السفر والترحال، ودائمًا ما يكون فنجان القهوة مرافقًا له في رحلاته، القهوة تمنحه طاقة وحماسة للانطلاق في مغامراته، لذا فإن التخلي عنها أثناء الصيام قد يجعله يشعر بالخمول وعدم الحماس، خاصة في الصباح أو عند التخطيط لنشاطات تتطلب مجهودًا ذهنيًا وبدنيًا.

برج الحمل

يتميز برج الحمل بشخصيته النشيطة والمبتكرة يعتمد على القهوة كمحفز لإنتاج الأفكار والتفكير خارج الصندوق، فنجان القهوة بالنسبة له ليس مجرد مشروب، بل طقس يومي ضروري لتحسين مزاجه وتعزيز حماسه، في رمضان سيكون الحمل من أكثر المتضررين في الصباح، حيث يشعر بالكسل والضبابية الذهنية حتى موعد الإفطار.



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