شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 25 فبراير: استمع للنصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها ميله للعيش في الخيال لبعض الوقت الأمر الذى يساعده على إبتكار أفكار جديدة كما يحب أسرته ويعرف عن غيرته الشديدة على شريك حياته.

برج السرطان فى حظك اليوم

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها المزاجية والعصبية التي تدفعه لإتخاذ قرارات متهورة في بعض الأحيان، والحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر من أقل كلمة تردد على مسامعه، كما يتسم بحبه للحياة .

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

حارب من أجل تحقيق ذاتك على أرض الواقع، وإياك والإنصات لمن يحاولون التقليل من شأنك وقدراتك حتى لا تتراجع للخلف وتشعر بالندم واليأس مرة أخرى.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

انصت لشريك حياتك جيداً واستمع لنصائحه حتى تستطيع تطبيقها وتتقدم في عملك وإياك وأن تشعل فتيل الخلافات بينك وبينه مرة أخرى حتى تعيش حياة هادئة مستقرة.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

احرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، وتناول الخضروات والفواكه حتى تستفيد من عناصرها الغذائية وتحافظ على صحتك.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى يشعر بالنشاط والحيوية.