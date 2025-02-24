شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: ما تستنصحش.. 3 أبراج لا تكذب عليهم أبدًا.. برج العقرب الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

في العلاقات بين الناس، قد يلجأ البعض إلى المراوغة أو إخفاء بعض الحقائق لتجنب المشاكل أو للحصول على مكاسب شخصية، لكن عندما يكون الطرف الآخر من مواليد بعض الأبراج، فإن هذه المحاولات غالبًا ما تبوء بالفشل، فهناك شخصيات تتمتع بحدس قوي وقدرة عالية على كشف الحقيقة، حتى لو حاولت إخفاءها بأفضل الطرق، من بين هذه الأبراج، يأتي العقرب والحوت والسرطان في المقدمة، حيث يمتلكان قدرة فطرية على تحليل المواقف والشعور بالكذب بمجرد حدوثه، فالكذب عليهما لن يمر مرور الكرام، بل قد تكون عواقبه غير متوقعة، وهذا الأمر يظهر بشكل كبير على تعبيرات وجوههم فور معرفة كذب الشخص، مثل الفنان هاني رمزي في الكوميك الأشهر على موقع التواصل الاجتماعي.



الفنان هاني رمزي

برج العقرب.. لا مجال للخداع

يُعرف برج العقرب بقوته وغموضه، لكنه أيضًا يتمتع بحدس قوي يمكنه من كشف الأكاذيب بسهولة، إذا حاولت خداع شخص من مواليد هذا البرج، فكن مستعدًا لمواجهة الحقيقة في أسرع وقت، العقرب يمتلك قدرة مذهلة على قراءة لغة الجسد وتحليل التصرفات بدقة، مما يجعله يشعر بأي تغيير في كلامك أو تصرفاتك، ليس هذا فقط، بل إنه يكره الخداع بشدة، وقد لا يمنحك فرصة أخرى إذا اكتشف أنك كذبت عليه.



اشارة للكذب

برج السرطان.. لا ينسى الكذبة

المشكلة الحقيقية مع برج السرطان ليست فقط في اكتشافه للكذب، بل في ردة فعله بعد ذلك، فهو لا ينسى بسهولة، ويحمل الضغائن لفترات طويلة، قد تستغرق سنوات لبناء علاقة ثقة معه، لكن كذبة واحدة كافية لهدم كل شيء، لذلك، إذا كنت تتعامل مع شخص من مواليد برج السرطان، فمن الأفضل أن تكون صريحًا معه دائمًا، لأن محاولة خداعه قد تكلفك علاقته للأبد.



شخصية كذابة

برج الحوت.. إحساسه أقوى من أي دليل

أما برج الحوت، فيُعرف بحساسيته الشديدة وقدرته الفائقة على قراءة مشاعر الآخرين، قد تعتقد أنك تستطيع إخفاء الحقيقة عنه، لكنه سيشعر بالكذب دون الحاجة إلى أي دليل مادي، فالحوت يمتلك قدرة فطرية على فهم نوايا الناس وملاحظة التفاصيل الصغيرة التي قد لا ينتبه إليها الآخرون، لذلك، إذا حاولت الكذب عليه، فغالبًا ما سيشعر بشيء غير طبيعي حتى قبل أن تنطق بكامل حديثك، يتميز الحوت أيضًا بأنه عاطفي جدًا، وإذا اكتشف أنك تكذب عليه، فقد يشعر بجرح عميق يؤثر على علاقتكما بشكل كبير، كما أنه يفضل الصدق والوضوح في التعاملات، ويكره الشعور بالخداع أو التلاعب.

لذا، إذا كنت تتعامل مع شخص من برج الحوت، فالأفضل أن تكون واضحًا وصريحًا معه، لأن إحساسه العالي لن يسمح له بتجاهل الحقيقة مهما حاولت إخفاءها.