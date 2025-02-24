شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج بتحس بتوتر وقلق من تغيير المكان.. أبرزها برج الثور والان مع تفاصيل الخبر

لا يفضل البعض اتباع الروتين في عملهم أو حياتهم أو مسكنهم ويميلون إلى الإنتقال من منزل لآخر، ولكن البعض يفضلون اتباع الروتين حيث يشعرهم بالاستقرار والأمان، ولذلك ينزعجون عندما يضطرون إلى تغيير مكانهم وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون إلى بعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".

3 أبراج بتحس بتوتر وقلق من تغيير الروتين برج الثور

يفضل مولود برج الثور النظام والإنسجام في حياته ويفضل الإلتزام بروتين ثابت يساعده على سير عمله بسهولة، لذلك قد يكون الإنتقال إلى مكان جديد بسبب إلتزامات العمل مرهق للغاية بالنسبة له، ولهذا يفضل تجنب التنقل بأي ثمن، وبدلاً من ذلك، يريد مواليد برج الثور البقاء في منطقة الراحة الخاصة بهم حتى لا يضطروا إلى تحمل الضغط الهائل المتمثل في إعادة التأقلم مع المكان الجديد.

برج السرطان

لا يحب برج السرطان الإنتقال إلى مكان مختلف عن الذى اعتاد عليه تمامًا مثل برج الثور، وذلك لعاطفيته الشديدة، لهذا يرتبط بالمكان الذى يعيش فيه والجيران المحيطين به ولهذا يجد صعوبة في الإنتقال إلى مكان آخر.

برج الجوزاء

يميل الجوزاء إلى الإفراط في التفكير كثيرًا، وعندما يضطر للإنتقال لمدينة أخرى أو منزل آخر بسبب عمله، فأنه يفكر ليخطط جيداً، ويهتم بأدق التفاصيل لذلك يشعر بالقلق حيال أبسط الأشياء، ولهذا الإنتقال يعد شيء مزعج بالنسبة له.



الإنتقال من البيت



الإنتقال من المنزل



