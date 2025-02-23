شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج تصلح للعمل بمجال الدعاية والإعلان مثل طارق بمسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

يلعب النجم أحمد السعدنى شخصية طارق الذي يعمل مديراً بإحدى شركات الدعاية والإعلان خلال أحداث مسلسل لام شمسية المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حصرياً على قناة DMC، ومن وحى شخصية طارق، ونستعرض في هذا التقرير أبراج فلكية تصلح للعمل بمجال الدعاية والإعلان، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia.indiatimes".

أبراج تصلح للعمل بمجال الدعاية والإعلان برج الجوزاء

يتمتع مولود برج الجوزاء بمهارات تواصل ممتازة كما يستطيع التكيف مع الظروف المختلفة، كما إنه مسوق بالفطرة، ولأنه إجتماعى بطبعه، يستطيع إقناع الآخرين بأى شيء بفضل ذكائه أيضاً.

برج الأسد

يتمتع برج الأسد بشخصية جذابة وقدرة فطرية على جذب وإلهام الآخرين، وثقة بالنفس استثنائية، وحماس ليس له حدود، مما يساعده على النجاح في مجال الدعاية والإعلان.

برج الميزان

يتمتع مولود برج الميزان بحس فنى كما يقدر الجمال، ويتمتع بشخصية إجتماعية دبلوماسية ولهذا يستطيع إقناع الآخرين بفكرته، مما يؤهله للعمل في مجال الدعاية والإعلان.

برج القوس

يتسم مولود برج القوس بحبه الشديد للمغامرة والتطلع إلى المستقبل، مما يجعله بارعًا في اكتشاف الفرص والاتجاهات الجديدة في السوق، لذلك فهو ناجح في مجال الدعاية والإعلان.

برج الدلو

يتمتع مواليد برج الدلو برؤية ثاقبة وتفكير خارج الصندوق، وغالباً ما يتوصلون إلى أفكار غير تقليدية تميزهم عن منافسيهم، كما يحرصون على اتباع أحدث وسائل التكنولوجيا، ولذلك فهو متميز في مجال الدعاية والإعلان.



مسلسل لام شمسية