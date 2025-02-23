شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 23 فبراير: أثبت ذاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها القدرة على تحمل المسئولية وحبه الشديد لأسرته كما يميل أحياناً للجلوس فى الأماكن الهادئة.

برج السرطان فى حظك اليوم

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها ميله للعيش في الخيال لبعض الوقت، والرومانسية والمزاجية والحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر بأى كلمة تردد على مسامعه.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نيرمين الفقى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تكرر نفس أفكارك وحاول أن تبدع وتبتكر أفكار أخرى حتى تثبت ذاتك وقدراتك أمام رؤسائك في العمل، وتشعر بالمزيد من الثقة بالنفس.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تحكم في غيرتك على شريك حياتك وحاول أن تثق به حتى تشعر معه بالسعادة والحب الذى تحلم به طوال الوقت، كما عليك بالتقرب منه دائماً.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية المناسبة لك، وتناول طعام صحى حتى تستفيد من عناصره الغذائية، وتحافظ على صحتك وتشعر بالنشاط والحيوية.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يمارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى يحصل على جسم رشيق متناسق.