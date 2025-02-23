شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأحد 23 فبراير: تحل بالهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصف مولود برج القوس بأنه مخلص فى علاقته العاطفية، ومرح محب للحياة، ومحب للسفر ويجيد التخطيط من أجل رحلة سعيدة، كما يعرف عنه حبه الشديد للتسوق.

برج القوس فى حظك اليوم



يمتلك مولود برج القوس القدرة الهائلة على إقناع الآخرين بأى فكرة، أيضًا لديه ذكاء إجتماعى يجعله يتعامل مع مختلف الشخصيات، ويمتلك عدداً كبيراً من المهارات التى تميزه فى العمل.

مشاهير برج القوس



ومن مشاهير برج القوس الفنانة نيللى كريم، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى



الأجواء اليوم ليست فى صالحك على الإطلاق، حاول أن تتمسك بالهدوء بقدر الإمكان، حيث سيكون هناك شخص يرغب فى استفزازك فتمالك أعصابك وحاول أن تتعامل بهدوء.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى



اليوم من الممكن أن نقول عليه أفضل أيام الشهر مع الحبيب، فالأجواء مناسبة تماماً لاستعادة الحب والود كما كان قديماً بينكما، فلا تضيع الفرصة، فقد حان الوقت لإصلاح المشكلات القديمة بينك وبينه .

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى



فى هذه الفترة عليك أن تهتم بصحتك، وتذهب إلى الطبيب، حتى لا تتعرض لأى وعكة صحية مفاجئة، وحافظ على هدوئك ولا تنفعل كثيراً حتى لا يؤثر هذا على صحتك بالسلب.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة



هذا الشهر هو الأفضل بالنسبة لك كما يتوقع خبراء الفلك، تستطيع أن تحقق المزيد من النجاحات على طول الطريق، كما أنه الوقت الأفضل لتنفيذ كافة القرارات المؤجلة منذ فترة طويلة.



