شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأحد 23 فبراير: حب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الثور دائمًا عاشق للمغامرة ويتمتع بشخصية قيادية قوية، كما يرى أن الحياة مملة دون خوض المعارك للحصول على ما يريد، كما يفرط فى تناول الطعام.

برج الثور فى حظك اليوم

مولود برج الثور، قادر على الصمود فى وجه المصاعب، فهو يعلم جيدًا أن الحياة تحمل له الكثير من الأقدار السارة، كما يتسم بالعناد والصبر الطويل.

مشاهير برج الثور ومن مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى



تشعر بالتوتر ولا تستطيع اتخاذ القرار مناسب، لذلك عليك باستشارة الآخرين حتى تتخذ القرار المناسب حتى تتقدم فى عملك وتنجح فى حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى



الحب الجديد فى حياتك يشعل الأجواء فرحة وسعادة، كن إيجابيًا مع شريك حياتك وانسٍ الماضى، فدائمًا البدايات الجديدة تحمل معها عمرًا جديدًا.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى



اهتمامك بصحتك ومظهرك دائمًا أفضل عنوان لشخصيتك وترتيب أفكارك وحياتك، استمر فى اتباعك لنظام غذائى صحى فى حياتك فهى رأس مالك .

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة



يتعامل معك أصدقاء بالعمل بإيجابية، وعليك الإنتفاع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة الأخرى التى تظهر فى حياتك.