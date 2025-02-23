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شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأحد 23 فبراير: حب جديد والان مع تفاصيل الخبر
برج الثور فى حظك اليوم
مولود برج الثور، قادر على الصمود فى وجه المصاعب، فهو يعلم جيدًا أن الحياة تحمل له الكثير من الأقدار السارة، كما يتسم بالعناد والصبر الطويل.
ومن مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى
تشعر بالتوتر ولا تستطيع اتخاذ القرار مناسب، لذلك عليك باستشارة الآخرين حتى تتخذ القرار المناسب حتى تتقدم فى عملك وتنجح فى حياتك المهنية.
حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى
الحب الجديد فى حياتك يشعل الأجواء فرحة وسعادة، كن إيجابيًا مع شريك حياتك وانسٍ الماضى، فدائمًا البدايات الجديدة تحمل معها عمرًا جديدًا.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة
اهتمامك بصحتك ومظهرك دائمًا أفضل عنوان لشخصيتك وترتيب أفكارك وحياتك، استمر فى اتباعك لنظام غذائى صحى فى حياتك فهى رأس مالك .
يتعامل معك أصدقاء بالعمل بإيجابية، وعليك الإنتفاع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة الأخرى التى تظهر فى حياتك.
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