شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم السبت 22 فبراير: افتخر بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها حبه الشديد لعمله و قدرته على تحمل المسئولية كما يميل أحياناً للجلوس فى الأماكن الهادئة.

برج السرطان فى حظك اليوم

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها الرومانسية والمزاجية والحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر بأى كلمة تردد على مسامعه والعصبية التي تدفعه أحياناً لإتخاذ قرارات خاطئة.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

افتخر بنفسك ولا تقلل من شأنك أمام أحد. أحذر من أن تقع في فخ الغرور ولكن حاول أن تشعر بذاتك وفى نفس الوقت تتواضع في تعاملك مع من حولك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تخلص من الأثار السلبية وخيبات الأمل التي تركتها بداخلك العلاقة العاطفية السابقة وأفتح قلبك للحياة مرة أخرى، لعل الطارق القادم هو الشخص الذى تنتظره منذ فترة طويلة.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

اتبع نظام غذائى صحى يساعدك على خسارة وزنك الزائد حتى تشعر بالحيوية والنشاط والمزيد من الثقة بالنفس مع مرور الوقت.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يفتح قلبه للحياة ويفتخر بذاته ويتبع نظام غذائى صحى مناسب له.