شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم السبت 22 فبراير: غير نظرتك للحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات والتي منها الثقة بالنفس التي تصل لحد الغرور والطموح الذى ليس له حدود و كما يتمتع بشخصية قيادية.

برج الأسد فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها تفاخره الدائم بمتتلكاته وحرصه على التواجد بدائرة الضوء كما يعرف عنه إفراطه في تناول الطعام .

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل رشدى أباظة، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تكرر نفس أخطائك وتنتظر نتيجة مختلفة، بل عليك أن تغير نظرتك للحياة وتضع نظام مختلفة تعمل عليه حتى تنجح وتتقدم في عملك مع مرور الوقت.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اغلق صفحة الحبيب السابق وانسى أمره حتى تستطيع التعافى من أثار علاقتك به التي جعلتك تشعر دائماً بالإحباط واليأس مع مرور الوقت.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

اهتم بصحتك ومارس تمارين رياضية بشكل يومى واحرص على ممارسة تمارين اليوجا حتى تحسن من حالتك المزاجية .

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة، أن يداوم على ممارسة اليوجا بشكل يومى حتى يحافظ على حالته المزاجية ويشعر بالسعادة طوال الوقت.