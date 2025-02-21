شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل الكابتن.. 3 أبراج تصلح للعمل بقيادة الطائرات أبرزهم الحمل والان مع تفاصيل الخبر

طرح برومو مسلسل الكابتن وهو بطولة أكرم حسنى وآية سماحة وسوسن بدر ومجموعة من النجوم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حسام والي وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة، ومن وحى البرومو نستعرض أبراج فلكية تصلح للعمل بقيادة الطائرات، وفقاً لما ذكره موقع " dhwaniastro".

من وحى مسلسل الكابتن.. أبراج تصلح للعمل بقيادة الطائرات برج الحمل

يعرف عن مولود برج الحمل بأنه مغامر وقائد بالفطرة، ويمتلك الحماس والشغف ويعشق التجول والسفر بين البلاد، ودائماً ما يحرص على استكشاف كل ماهو غامض بالنسبة له، ولذلك فهو ملهم لمن حوله، وجميع هذه الصفات تؤهله للعمل بقيادة الطائرات.

برج العذراء

يدقق مولود برج العذراء في كل شيء ويستطيع العمل مع جميع المواقف المعقدة ويستطيع إتخاذ القرارات الحاسمة بثقة كما إنه شعوره الفطري بالمسؤولية والعملية يسمح له بالتكيف بسرعة في المواقف الصعبة كما يعرف بإنضباطه وحبه لتطبيق النظام وجميع هذه الصفات تساعده على النجاح في عمله.

برج الدلو

يتسم مولود برج الدلو بالفضول الذى يدفعه للبحث وراء الأشياء الغامضة والإبتكار الذى يجعله يتبنى أفكار غير تقليدية، كما يخوض المغامرات المختلفة ومعروف عنه تفاؤله الدائم كما يطلع دائماً على كل ماهو جديد في عالم التكنولوجيا ويستطيع التعامل مع التحديات المختلفة وإتخاذ القرارات الحكيمة ودائماً ما يستغل الفرص المختلفة للتطور والتقدم في عمله.



أكرم حسنى



مسلسل الكابتن



