شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 21 فبراير: استغل طاقتك الإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع برج الثور بروح لطيفة ويحب الحيوانات وكثيرًا ما يدافع عن حماية البيئة والحياة البرية، ويتمتع بشخصية قيادية حكيمة، كما يتسم بالصبر الطويل.

برج الثور فى حظك اليوم 21 فبراير

يتصف مولود برج الثور بالعديد من الصفات الطيبة، فهو شخص هادئ لكنه عاشق للسفر ويمتلك حظا كبيرا بالنجاح ويفرط فى تناول الطعام ويتصف بالعناد.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسى عجرم، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

‏ابتعد عن السلوكيات التى تتسبب فى إثارة غضب من حولك فى محيط العمل، ويفضل أن تعمل فى صمت وتبتعد عن القيل والقال خلال الفترات المقبلة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

‏حاول أن تقضى وقتا مع شريك حياتك كى تكون علاقة صحية آمنة معه خالية من التوتر والقلق فى الفترة الحالية.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

‏تناول السوائل بشكل دائم على مدار اليوم، وابتعد عن تناول كميات كبيرة من الأملاح والسكريات كى تكون بصحة جيدة.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة مليئة بالفرص الجديدة، لذا استغل طاقتك الإيجابية لتحقيق أهدافك وابتعد عن الدخول فى أى مشكلات تتسبب فى إيقافك عن العمل لذا انتبه.