شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج بتحب تعلق زينة رمضان فى كل حتة فى البيت.. أبرزهم الثور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف اهتمامات الأشخاص فى تحضير الزينة لاستقبال شهر رمضان، لكن بشكل عام، نستعرض خلال السطور التالية بعض الأبراج التى تميل إلى الاهتمام بشراء الزينة لإضفاء الأجواء الرمضانية على المنزل، وفقًا لما أشار إليه سليمان سماحة خبير علم الفلك، وهى..

أبراج تعلق زينة رمضان داخل المنزلبرج الثور

يعشق مولود برج الثور الأجواء المريحة والدافئة، لذلك يميل إلى تزيين منزله بفوانيس ملونة وزينات بسيطة تعكس روحانية الشهر، لا يمكن أن يتخلى عن تلك الفرص التى تسعره بالهدوء.

برج القوس

يحب برج القوس أن يكون مركز الاهتمام ويجرب كل الأشياء بدون قلق، لذلك قد يزين منزله بشكل مبهر وملفت، مع استخدام ألوان زاهية وإضاءة مبهرة.

برج الميزان

يقدر برج الميزان الجمال والتناسق، لذلك يختار زينة متناسقة وأنيقة، مع التركيز على التفاصيل الدقيقة والألوان الهادئة كما إنه محب للألوان البيضاء ويعشق الأجواء الروحانية.

برج الأسد

يشتهر برج الأسد بحبه للمغامرة والاستكشاف، لذلك قد يقوم بتزيين منزله بزينات مبتكرة وغير تقليدية، مع استخدام مواد طبيعية أو إعادة تدوير بعض الأشياء، كما يعرف عنه بأنه شخص كثير العطاء لذا تجده يشترى ويجهز الزينة بشكل مبالغ فيه.

برج الحوت

يتميز برج الحوت بحساسيته العالية، لذلك يميل إلى خلق أجواء روحانية وهادئة فى منزله، مع استخدام الشموع والفوانيس والإضاءة الخافتة.



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