شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج مهما تاكل عمرها ما تتخن.. يا ترى أنت منهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع بعض الأشخاص بإمكانية تناول الأطعمة المختلفة بكميات كبيرة دون أن يزداد وزنهم، ما يثير الكثير من التساؤلات حول سبب هذه الظاهرة رغم نهمهم الشديد، وحسب ما نشر موقع "parentfromheart"، فهناك بعض الأشخاص من مواليد أبراج تتمتع بقدرة عالية على حرق السعرات الحرارية سريعًا، ما يجعلهم يتمتعون بجسم متناسق متوازن بلا قلق من زيادة الوزن.



أبراج تأكل وتحرق سريعًا

1. الجوزاء

مواليد برج الجوزاء يتميزون بنشاطهم وحركتهم الدائمة المستمرة، ما يساعدهم على حرق الكثير من السعرات الحرارية سريعًا، والحركة الكثيرة والسريعة تجعل عملية التمثيل الغذائي لديهم أكثر كفاءة.

2. القوس

مواليد برج القوس يعشقون المغامرات والحركة، وهم دائمًا فى حالة تنقل وسفر، ما يجعل حرق الدهون لديهم سهلا جدًا، كما أنهم يتمتعون بنظام غذائى متنوع وبكميات كبيرة لكنه لا يتأثر بزيادة الوزن.

3. الحمل

أما برج الحمل فلديه نشاط بدنى وطاقة عالية وهذه أهم صفاته وسماته، فهم دائمو الحركة سواء فى ممارسة الرياضة أو الانخراط فى أنشطة مختلفة، أو التفكير الزائد في كل الأوقات وأحيانًا أثناء النوم هذا النمط من الحياة يمنع تراكم الدهون.

4. الدلو

مواليد برج الدلو يتميزون بالتفكير الشديد والتحليل للمواقف التى تحدث سواء داخليًا أو خارجيًا، وطبيعتهم هذه تجعلهم لا يتناولون الطعام بكميات كبيرة، رغم أن معظمهم يفضلون تناول السكريات، لكنهم يحرقونها سريعًا ما يساهم فى الحفاظ على وزنهم المثالى.