شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 20 فبراير: أخبار سارة فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواليد برج الجوزاء هوائيون لا يريدون الاستقرار فى شىء معين، وهو أمر يسبب حيرة، ولكن على الرغم من ذلك لديهم شخصية مثيرة للاهتمام.

برج الجوزاء فى حظك اليوم 20 فبراير

يتصف برج الجوزاء بقلب حنون ويحبون مساعدة الغير، كما أنهم مرتبطون كثيرا بعائلتهم ويضحون من أجلهم، كما أنهم يريدون أن يصبحوا رؤساء ومتحكمين ومسيطرين.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء زبيدة ثروت، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

العمل يريد أن يأخذ منك وقتا أطول من الذى تخصصه له افعل ذلك، لأن هذه الفترة هى فترة نشاطك الذهبية والتى قد لا تتكرر كثيرا، ستجد الكثير من الأمور السارة فى العمل.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

أنت شخص حنون وتريد أن يكون هناك من يهتم بك ويعطيك بعض الأشياء التى تفتقدها، ولكن عليك الحذر ولا تعلق نفسك بشخص لا يهتم لأمرك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى

أنت من الشخصيات التى تحب أن يكون لديك ذوق خاص مميز، هذا أمر جيد لكن عليك أن تعتنى أكثر بجسدك وشكلك الخارجى، وعليك أن تذهب أكثر للموضة والتألق من أجل أن تتغير نفسيتك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

هناك العديد من الأشياء التى يجب تقوى بها تجاه أصدقائك المقربين، فهم يحتاجون إليك وإلى نصيحتك عليك أن تتقرب منهم ومحاولة تقديم المساعدة حتى ولو بمجرد الاستماع لشكواهم، وهذا سيفيدك وسيفيدهم لأنك تحتاج الآن للتحدث مع صديق مقرب.