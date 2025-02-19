شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: أبراج تتخلى عن الرجيم وتستسلم لأكلات رمضان اللذيذة.. تعرف حد منهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطعام هو أحد متع الحياة يمكنه أن يشارك في العديد من مناسبتنا الاجتماعية والدينية، حيث صناعة الذكريات والتجمعات العائلية، التى لا تخلو من وجبة أو أكلة محببة، لذا من خلال علم الأبراج يستعرض ”الخليج 365” خلال السطور التالية أبراج تودع الرجيم فى شهر رمضان فطعام شهر رمضان اللذيذ يمثل لهم جزءا مهما، وفقًا لما أشار إليه سليمان سماحة خبير علم الفلك.

برج الثور

يشتهر مواليد برج الثور بحبهم للطعام والملذات الحسية، وقد يجدون صعوبة في مقاومة الأطعمة الشهية، أيضًا يعشقون تناول الأطعمة التراثية التى تعبر عن مجتمعهم، مواليد الثور يشترون أطعمة من المكونات عالية الجودة، مثل الجبن والشوكولاتة الفاخرة.

برج السرطان

يتميز مواليد برج السرطان بحساسيتهم الشديدة وتأثرهم بالعواطف، وقد يلجأون إلى الطعام كوسيلة للتخفيف عن المشاعر السلبية، أيضًا التغذية هى الحب، والحب هو الطعام بالنسبة لمواليد برج السرطان، أيضًا لديهم أقوى ارتباط عاطفى بالطعام، ولذلك لا تستطيعون التوقف عن الأكلات الرمضانية اللذيذة.

برج الأسد

يحب مواليد برج الأسد الاهتمام بأنفسهم والاستمتاع بالحياة، وقد يرون أن الرجيم يقيد حريتهم، كونهم من محبي الطعام بطبيعتهم، يستمتعون بالطعام ويخبرون العالم بصوت عالٍ بأطباقهم المفضلة، يبذلون قصارى جهدهم ويذهبون إلى أبعد الحدود عندما يتعلق الأمر بتناول الأطعمة المفضلة لديه.

برج الميزان

يميل مواليد برج الميزان إلى التوازن والاعتدال، وقد يجدون صعوبة في الالتزام بنظام غذائي صارم، ومغامرون عندما يتعلق الأمر بالطعام، وسيجربون أكلات من مطابخ مختلفة للتعرف على الثقافات الأخرى.

برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بتفاؤلهم وحبهم للمغامرة، وقد يتجاهلون القيود المفروضة عليهم في الرجيم، مغامرون بطبيعتهم، وسوف يبحثون دائمًا عن نكهات جديدة ومثيرة، وسيسافرون بكل سرور إلى أقاصي العالم لتذوق أطباق أصيلة من ثقافات بعيدة مختلفة.

برج الحمل

لن يتردد مواليد برج الحمل فى تناول الأطباق الحارة للغاية فهم يحبون المأكولات المشوية، خاصة مع التتبيلات اللذيذة والفريدة التى تحتوى على دهون بشكل أكبر من العادى، إن روحهم المتهورة تجعلهم يفضلون الوجبات السريعة التى تحتوى على عدد كبير من السعرات الحرارية.



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