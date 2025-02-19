شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: من وحى مسلسل حكيم باشا.. اعرف نوع حصانك من برجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حكيم باشا في موسم رمضان 2025 بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ ونخبة من النجوم، وخلال الإعلان التشويقى للمسلسل ظهر "حكيم" مصطفى شعبان وهو يروض الخيل، ومن المعروف أن الخيول من أحب الحيوانات للجميع وتعلم الفروسية رغبه أكيدة لديهم، لما تتميز به من صفات كثيرة جيدة منها القوة والشجاعة والسرعة والعزيمة، لكن هل كل الأشخاص يناسبهم جميع أنواع الخيول؟ أو هناك تصنيفات حسب نوعية الأبراج هذا ما سنتعرف عليه من خلال ما نشره موقع horseback الذى يؤكد على صفات الخيل الملائمة لكل برج.



حكيم باشا

برج الجدى

يعرف مواليد برج الجدى بالطموح العالى والانضباط فى أعمالهم لتحقيق أهدافهم، ويتوافق تفكيرهم مع الخيول المختارة للسباقات المتنوعة لما يتميزن به من مهارة تحقيق الهدف والفوز فى السباق.



خيول سباقات

برج الدلو

يعرف مواليد برج الدلو بمهاراتهم الإبداعية والاستقلالية فى أنشطتهم المختلفة، ويتوافق تفكيرهم مع خيل الأبالوزا وهو من أنواع الخيول المميزة بالجلد المنقط المتشابه مع جلد النمر، وهذا النوع من أقدم وأكثر السلاسل المشهورة بالهدوء والتنوع حيث تظهرأنواعها في العديد من أنواع أنشطة الفروسية.



خيل الابالوزا

برج الحوت

يعرف مواليد برج الحوت بالحنان والارتباط الطبيعى غير المتكلف، وهو ما يتشابه مع خيول الغجرى، المشهورة بالسكينة والعاطفية الملائمة لمواليد برج الحوت.



الخيول العجرى

برج الحمل

يعرف مواليد برج الحمل بالشجاعة والحيوية والسرعة، وأنواع الخيول المتوافقة مع صفاتهم هى موستانج، وهى أنواع الخيول البرية المعروفة بروح القيادة والعزيمة والسرعة.



موستانج

برج الثور

يعرف مواليد برج الثور بالثقة والصبر وهى المميزة فى حصان كلايدسدال، وتعرف هذه الخيول بسلوكها الجدير بالثقة والإخلاص مع مدربيها.



حصان كلايدسدال

برج الجوزاء

من صفات مواليد برج الجوزاء بالاجتماعية والتكيف مع الكثير من الظروف، وهي الصفات الموجودة في خيول سلالة سادلبريد الأمريكية، وتشتهر بالتفوق في العروض الاستعراضية بمهارات العالية والمختلفة.



خيول سلالة سادلبريد الأمريكية

برج السرطان

من الصفات المميزة فى مواليد برج السرطان التعامل بحنان وإخلاص مع الآخرين، وهذه الصفات موجودة فى خيول مورجان المعروفة بصفاتها الحميمية والعاطفية عند تعلم الفروسية معها.



خيول مورجان

برج الأسد

من صفات برج الأسد حضورهم القوى وتميزهم بالشجاعة والإقدام فى التعامل، وهم بذلك متوافقون مع خيول الفريزية المذهلة، المعروفة بحضورها الملكى والشجاعة والجرأة.



خيل الفريزيان

برج العذراء

يتسم مواليد برج العذراء بالاهتمام بجميع التفاصيل الصغيرة والكبيرة فى أمورهم وهى صفات تتوافق مع خيول الأندلسى، المعروفة بالدقة والانضباط فى جميع حركاتها.



خيل الأندلسي

برج الميزان

يشتهر مواليد برج الميزان بتوازنهم وتواصلهم القوي مع الآخرين، ويتشابهون مع أنواع الخيول الليبيزانر وتشارك هذه الخيول فى عروض الفروسية الكلاسيكية المتسمة بالأناقة والانسجام.



الخيول الليبيزانر

برج العقرب

يتسم مواليد برج العقرب بالقوة والعاطفة، وهى الصفات الموجودة فى الحصان العربى الأصيل فهى تعرف بجمالها وذكائها وقدرتها على التحمل والقيادة.



الحصان العربي الاصيل

برج القوس

يعرف مواليد برج القوس بحبهم للمغامرة والاستكشاف والفضول، وأنواع الخيول المعروفة بهذه الصفات هى الخيول الأيسلندية المناسبة للرحلات.