شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج تمتلك طاقة جاذبة للشخصيات النرجسية.. عطاؤهم بيطمع والان مع تفاصيل الخبر

هناك أشخاص يملكون قدرة غريبة على جذب الشخصيات النرجسية والأنانية إلى حياتهم دون أن يدركوا ذلك، وقد يكون للأبراج تأثير كبير فى هذا الأمر، فبعض الأبراج تتميز بروحها الطيبة واندفاعها نحو مساعدة الآخرين، مما يجعلها هدفا سهلا للأشخاص الذين يميلون إلى استغلال التعاطف لتحقيق مصالحهم الشخصية، فى كثير من الأحيان، يجد أصحاب هذه الأبراج أنفسهم عالقين فى علاقات مرهقة تستنزف طاقتهم دون أن يحصلوا على مقابل عادل من الحب والاهتمام، لهذا السبب من المهم أن يتعلموا كيفية وضع حدود واضحة لحماية أنفسهم من العلاقات السامة، نستعرض أشهر ثلاثة أبراج تمتلك طاقة جاذبة للأشخاص النرجسيين والأنانيين، وذلك وفقا لما نشره موقع "parade".



الشخصية النرجسية

برج السرطان

برج السرطان من أكثر الأبراج حساسية وتعاطفا، فهو بطبيعته يميل إلى تقديم الدعم العاطفى لكل من حوله، حتى لو كان ذلك على حساب راحته النفسية، هذا التعاطف يجعله فريسة سهلة للأشخاص النرجسيين الذين يبحثون عن شخص يهتم بهم دون أن يقدموا أى شىء فى المقابل، وغالبا ما يبرر سلوك الآخرين ويغض الطرف عن العيوب بحجة أنهم يحتاجون إلى الحب والرعاية، ولكن مع مرور الوقت، يبدأ فى الشعور بالإرهاق العاطفى بسبب هذه العلاقات غير المتوازنة.



شخص نرجسي

برج العذراء

برج العذراء معروف بحبه لمساعدة الآخرين، فهو دائما مستعد لتقديم الدعم والنصائح العملية لكل من يحتاج إليه، لكن هذه الطبيعة تجعله في بعض الأحيان هدفا للأشخاص الأنانيين الذين يستغلون طيبته وتفانيه لخدمتهم دون أن يقدروا جهوده، عندما يشعر العذراء بمسؤولية تجاه شخص معين، قد يجد نفسه منغمسًا في حل مشاكله وتحمل عبء مشاعره، مما يجعله عرضة للاستغلال العاطفي، لذلك، يحتاج العذراء إلى أن يكون أكثر حذرا عند التعرف على أشخاص جدد، وأن يدرك أن مساعدة الآخرين لا تعني السماح لهم باستنزاف طاقته، عليه أن يضع حدودا واضحة ويتأكد من أن من حوله يقدرونه بقدر ما يقدرهم.



شخصية نرجسية

برج الحوت

برج الحوت يمتلك قلبا واسعا مليئا بالحب والعاطفة، وهو دائما على استعداد لمنح الفرص للأشخاص الذين يعتقد أنهم يحتاجون إلى الحب والرعاية، لكن هذه الطبيعة الحالمة قد تجعله يقع ضحية لأشخاص لا يملكون نفس المستوى من الإخلاص والوفاء، يميل الحوت إلى رؤية الجوانب الإيجابية فقط فى الآخرين، متجاهلا العيوب التى قد تكون مؤشرا على استغلالهم له، فى بعض الأحيان، يعيش الحوت فى عالمه الخاص، حيث يؤمن بأن الحب يمكن أن يغير الأشخاص للأفضل، لكنه ينسى أن بعض الناس لا يريدون التغيير، لهذا السبب، يجب أن يكون أكثر واقعية فى اختيار من يمنحهم ثقته، وأن يتأكد من أن من حوله يبادله نفس المشاعر والاهتمام.