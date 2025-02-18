شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 18 فبراير: مشاعرك تظهر في أفعالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج القوس ليس من الأبراج التي تبوح بمشاعرها بسهولة، فهو يرى أن العواطف أمر شخصي لا يجب أن يكون متاحًا للجميع، لكنه، رغم تحفظه، يعبر عن مشاعره بطريقة عملية أكثر من كونها عاطفية.

برج القوس في حظك اليوم 18 فبراير

مولود برج القوس ستجده يعبر عن اهتمامه من خلال الأفعال وليس الكلمات، فهو يؤمن بأن الحب والاهتمام يظهران في المواقف، وليس في العبارات المنمقة، عندما يحب، يكون دعمه صادقًا وثابتًا، فهو لا يتخلى عن من يهتم لأمرهم، حتى لو لم يعبر بالكلام بشكل مباشر

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، وفي هذا السياق، يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني

قد يكون التعبير عن مشاعرك في بيئة العمل أمرًا صعبًا بالنسبة لك، لكن دعمك لزملائك وحرصك على نجاح الفريق يظهر مدى إخلاصك لهم، حاول أن تكون أكثر وضوحًا في تواصلك، فقد يساعد ذلك في بناء علاقات أقوى وأكثر انسجامًا مع من حولك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي

علاقتك العاطفية تحتاج منك إلى بعض المرونة في التعبير عن مشاعرك، فقد يشعر شريك حياتك أحيانًا أنك بعيد أو غير مبالٍ، رغم أنك في داخلك تكن له الكثير من الحب، لا بأس من التعبير ببعض الكلمات البسيطة أو اللفتات الصغيرة، فذلك يعزز من قوة العلاقة ويزيدها دفئًا.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

الكبت العاطفي قد يسبب لك بعض التوتر أو الضغط النفسي، لذا حاول إيجاد طريقة مريحة للتعبير عن مشاعرك، سواء من خلال الكتابة، الرياضة، أو حتى قضاء وقت ممتع مع من تثق بهم، التوازن بين العقل والمشاعر هو مفتاح صحتك النفسية والجسدية.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة قد تشهد بعض التغيرات في علاقاتك الشخصية، وقد تجد نفسك مضطرًا لأن تكون أكثر وضوحًا في مشاعرك، لا تخشَ التعبير عمّا بداخلك، فأنت شخص صادق ومخلص، ومن حولك يستحقون أن يشعروا بدفء اهتمامك، تعلم أن الكلمات، مثل الأفعال، لها تأثير قوي عندما تُقال بصدق.