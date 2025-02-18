شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 18 فبراير: سند لمن تحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج العقرب معروف بقلبه الكبير وشخصيته القوية التي تجمع بين الهيبة والدفء في آنٍ واحد، فهو لا يبخل بمشاعره على من يحب، ويحرص دائمًا على دعمهم والوقوف بجانبهم في كل المواقف، فعندما يتعلق الأمر بالمقربين منه، يصبح أكثر حنانًا وعطاءً، لكنه في الوقت ذاته يطلب التقدير والاحترام.

برج العقرب في حظك اليوم 18 فبراير

مولود برج العقرب يعتبر نفسه مسؤولًا عن سعادة المحيطين به ويسعى دائمًا لحمايتهم بكل الطرق الممكنة.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة معالي زايد، وفي هذا السياق، يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

تحملك للمسؤولية وحرصك على نجاح فريقك يجعلانك عنصرًا أساسيًا في العمل، لا تتردد في مساعدة زملائك وإرشادهم، لكن احرص على أن تمنحهم مساحة كافية للتعبير عن أفكارهم أيضًا، فالتعاون هو مفتاح النجاح الحقيقي.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

علاقتك بالمقربين منك مليئة بالحب والاهتمام، لكن قد تحتاج اليوم إلى الاستماع إليهم أكثر من التحدث، حاول أن تكون متفهمًا لمشاعرهم ومتقبلًا لوجهات نظرهم، فهذا سيقوي علاقتك بهم ويزيد من عمق الترابط بينكم.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي

حرصك على رعاية الآخرين قد يجعلك تهمل صحتك في بعض الأحيان، لذا خصص وقتًا للاهتمام بنفسك أيضًا، ممارسة الرياضة أو الحصول على قسط كافٍ من الراحة سيساعدك على الحفاظ على طاقتك الإيجابية.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة ستكون مليئة بالمواقف التي ستبرز فيها شخصيتك القيادية ورعايتك لمن حولك، استمر في دعمك للمقربين منك، لكن لا تنسَ أن تضع نفسك ضمن أولوياتك أيضًا، فالقوة الحقيقية تكمن في تحقيق التوازن بين العطاء والاهتمام بالذات.