شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 16 فبراير: تجنب الصدام مع الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الحمل الناري يبدأ يوم 21 مارس ويستمر حتى يوم 19 أبريل ويتميز مواليد هذا البرج بالشجاعة والجرأة، والطاقة و خوض التحديات والمغامرات، لكنهم يتسمون بالعناد والتهور.

برج الحمل فى حظك اليوم

مواليد برج الحمل يتميزون بشخصياتهم الفريدة والجادة، لذلك يعتمد عليهم فى الأمور التى تحتاج إلى تفكير وإبداع، كما يتمتعون بشخصية قيادية.

مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل النجمة اسعاد يونس، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

تحمل لك الأيام فرصًا قيادية جديدة، خاصة إذا كنت تعمل في مجالات الرياضة، الهندسة، أو الإدارة. تجنب الصدام مع الزملاء بسبب إندفاعك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

علاقات الحمل تمر بمراحل متقلبة. إذا كنت مرتبطًا، فقد تحتاج إلى إعادة النظر في بعض الأمور مع شريكك. العازبون قد يجدون الحب في أماكن غير متوقعة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى

طاقتك مرتفعة اليوم، لكن لا تهمل صحتك النفسية. وحاول السيطرة على توترك بممارسة التأمل أو اليوجا بشكل يومى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة المقبلة

فكر جيدًا قبل التصرف خلال الفترة المقبلة، ولا تتخذ قرارات مصيرية بناءً على العاطفة وحدها. واعمل بالعقل ولا تتعجل فى إتخاذ أى أمر.