شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 16 فبراير: لا تبخل بمشاعرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصف مولود برج الحوت بعدد كبير من الصفات الإيجابية فهو جدير بالثقة للغاية، ويحرص على احترام الآخرين، ومحب للخير، وعاشق لممارسة التمارين الرياضية.

برج الحوت فى حظك اليوم

برج الحوت من الأبراج المعروفة بالكرم الشديد والعطاء بدون حدود، ومحب للتفاصيل ويجيد اختيار الهدايا، محب للرومانسية ويحسن التعامل مع شريك حياته.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

بادر دائماً بالأفكار الجديدة والمختلفة وتحلى بالشجاعة والثقة بالنفس عند عرضها حتى تستطيع إقناع المسئولين بها.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تبخل بمشاعرك على شريك حياتك وأحرص على أن تعبر له طوال الوقت عن حبك حتى تعيش معه حياة سعيدة وهادئة.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

احرص على تناول الخضروات حتى تستفيد من عناصرها الغذائية ولا تفرط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين حتى تستطيع الحصول على قسط كافٍ من النوم.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة، أن يعبر عن مشاعره لشريك حياته ويتناول الخضروات بشكل يومى.