شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أحجار كريمة تناسب مواليد برج الدلو.. هدية حلوة في عيد ميلادهم والان مع تفاصيل الخبر

الكثير من الأشخاص يفضلون إقتناء شيء يعبر عنهم، خاصة مواليد برج الدلو الذين يحبون كل شيء يعبر عنهم وعن شخصيتهم، واعتزازهم بأنفسهم وحبهم الشديد للحياة وغيرها من الصفات التي يتمتع بها برج الدلو، وتجعله لا يقبل إلا بما يستحق وأكثر، ولأننا نحتفل هذه الفترة بمواليد برج الدلو، نستعرض أفضل الأحجار الكريمة التي تناسبهم، وفقاً لموقع " ourosjewels" كما يلي.



احجار كريمة

حجر الجمشت

حجر الميلاد لبرج الدلو هو حجر الجمشت، خاصة للمولود بين 20 مايو و18 فبراير، يأتي اسم "الجمشت" من الكلمة اليونانية "اميثستوس" لقد حظيت هذه الجوهرة بالإعجاب منذ اكتشافها وكان يُعتقد أنها تحمي مرتديها من آثار الصدمات العاطفية بمرور الوقت، هذا يجعل الجمشت مطابقًا مثاليًا لشخصية مواليد برج الدلو النابضة بالحياة.



الأحجار الكريمة

الياقوت الأزرق

حجر الياقوت الأزرق، مثالي لمواليد برج الدلو، يعزز هذا الحجر الحكمة والوضوح العقلي كما أنه من الأحجار الكريمة التي تعمل على تحسين الذاكرة وإبعاد الطاقة السلبية.

حجر العنبر

حجر العنبر الكريم، حجر ميلاد لشهر فبراير تحديداً مواليد برج الدلو، معروف بخصائصه العلاجية والمنشطة لهم جسمانياً، كما أنها تنقي طاقتهم دائماً، ويفضل وضعها في الغرفة بجانبهم.



حجر كريم

حجر الكوارتز الوردي

أما حجر الكوارتز الوردي من أكثر الأحجار الكريمة المهدئة لمواليد برج الدلو، كما تعمل على إزالة الطاقة السلبية من المكان الذي تتواجد فيه، وتعزز الطاقة الإيجابية وتجعل برج الدلو يشعر بها طوال الوقت.