شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم السبت 15 فبراير: احذر التسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات والتى منها تمتعه بشخصية قيادية وطموح ليس له حدود وثقة بالنفس تصل لحد الغرور.

برج الأسد فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها الرومانسية، كما يحرص على التواجد بدائرة الضوء والتفاخر بممتلكاته أمام الجميع، كما يحب عمله ويتقنه.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

احذر من التسرع فى كتابة أى تقرير فى عملك حتى لا ترتكب أى خطأ تحاسب عليه فيما بعد، لذلك عليك بالتركيز جيداً حتى لا تتعرض لأى عقوبات.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تواصل مع الحبيب وأخبره بمشاعرك واحرص على التواجد معه أغلب الوقت حتى يشعر باهتمامك به، وإياك وتجاهله مرة أخرى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

احرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، لكن احذر أن تفرط فى الرياضة حتى لا تشعر بالتعب وتجنب الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة أن يتواصل مع الحبيب ويتخذ خطوات جادة فى علاقتهما حتى يشعر بالاستقرار.