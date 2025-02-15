شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحمل.. حظك اليوم السبت 15 فبراير: فرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواليد برج الحمل يتسمون بالانفعالية الشديدة فهم سريعو الغضب وسريعو الرضا وشديدو الغيرة، ومن أبرز عيوبهم التسرع فى تصرفاتهم وردود أفعالهم، كما أن برج الحمل النارى يبدأ يوم 21 مارس ويستمر حتى يوم 19 أبريل.

برج الحمل فى حظك اليوم

مواليد برج الحمل يتميزون بشخصياتهم الفريدة والجادة، يعتمد عليهم فى الأمور التى تحتاج إلى تفكير وإبداع، لذلك فهم يتقلدون المناصب القيادية فى عملهم.

مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل الفنان وليد توفيق، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

تقدمك بطىء، لكنه يحدث بالتأكيد، لا تستعجل ولا تشعر باليأس، طالما أنك تبذل قصارى جهدك، فإن الأشياء الجيدة قادمة.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ستشعر ببعض التوتر فى علاقتك، لكن هذا ليس بالأمر الذى لا يمكن إصلاحه من خلال محادثة عميقة ولمسات محبة، كن منفتحًا وصادقًا مع شريك حياتك.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

معدتك هى نقطة ضعفك اليوم، فإذا قررت تناول أطعمة دهنية، فكن معتدلاً، حتى لا تعانى من عسر الهضم.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

سيحمل لك اليوم الكثير من الفرص الجديدة المثيرة، إنه الوقت المثالى لتجربة شىء كنت ترغب دائمًا فى القيام به.