شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: اعرف الأغنية المناسبة ليك فى عيد الحب حسب برجك والان مع تفاصيل الخبر

يحرص المتزوجون على الاحتفال بعيد الحب 2025، أما السناجل قد يحتفلون بشكل مختلف إما بالخروج مع الأصدقاء أو الجلوس فى المنزل، وفي كلتا الحالتين فالكثير يحبون أن يسمعون بعض الأغاني فى الفلانتين أو عيد الحب التي تعبر عن حالتهم في هذه الفترة، والحالة النفسية والعاطفية قد تتأثر حسب برج كل شخص، لذا نستعرض الأغاني المناسبة في عيد الحب 2025 حسب كل برج فلكي، وهى كما يلي..



الاحتفال بـ عيد الحب

اعرف أغنيتك المفضلة فى عيد الحب أو الفلانتين حسب برجك الفلكىعيد الحب 2025.. برج الحمل

طبيعته الحالمة والجادة في نفس الوقت تجعل مولود برج الحمل يرى الحب بمنظور مختلف تماماً عن غيره، لذلك فالأغنية المناسبة له فى عيد الحب 2025 أو الفلانتين هى أغنية المطربة ماجدة الرومى "اعتزلت الغرام" خاصة أنه طوال الوقت يحاول إيجاد من يفهمه، ويتراجع فور شعوره بعدم التقدير أو عدم الاهتمام.

عيد الحب 2025.. برج الثور

أما مولود برج الثور فهو صاحب شخصية قوية، ويرى الحب بطريقة فريدة من نوعها، ويرى أن الاحتفال بـ عيد الحب يجب أن يكون بالأفعال وليس الأقول والكلام المعسول، لذا فهو تناسبه أغنية "تيجي نتراهن" للنجم تامر عاشور يوم عيد الحب 2025 والتى تتحدث عن قوة شخصيته فى التخلى عن أى شخص يقرر الابتعاد عنه.

عيد الحب 2025.. برج الجوزاء

وعن مولود برج الجوزاء فله نظرية مختلفة فى الحب، لذلك تناسبه أغنية "صبري قليل" للمطربة شيرين عبد الوهاب فى عيد الحب 2025، والتى تعبر تماماً عن شخصيته، فهو يحب الوضوح والتعبير المباشر عن الحب، ولا يفضل الألغاز.

عيد الحب 2025.. برج السرطان

مولود برج السرطان الرومانسي للغاية يفضل أن يعيش حالة حب فريدة، حتى وإن كان سينجل، يبحث طوال الوقت عن من يفهمه ويقدره ويقدم له مشاعر صادقة، لذلك تناسبه أغنية النجمة أنغام "حالة خاصة" ليستمع لها فى عيد الحب 2025، والتي بها الكثير من التفاصيل التي تشبه قصص الحب التي يعيشها مواليد برج السرطان.



عيد الحب 2025

عيد الحب 2025.. برج الأسد

مولود برج الأسد قد يظهر بشخصية قاسية وحادة، لكنه في الحقيقة رقيق المشاعر يقدر من يحبونه بصدق، أغنيته المفضلة في عيد الحب 2025 هى "خليك في صفي عشان بصفي" أغنية المطربة الشعبية رحمة محسن، والتي تعبر عن تحدي برج الأسد عندما يحذر من يحبه، أنه لو لم يكن معه سيكون خارج دائرته للأبد.

عيد الحب 2025.. برج العذراء

وفى عيد الحب 2025 أو الفلانتين، تناسب أغنية "نفسي أبقى جنبه" للمطرب محمد حماقي، حالة مولود برج العذراء في عيد الحب، لأن شخصية برج العذراء الغامضة تجعله لا يقدر على الإعتراف بحبه بشكل واضح، لكنه يتمنى طوال الوقت أن يكون بجانب من يحبه.

عيد الحب 2025.. برج الميزان

"أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها" أغنية النجم بهاء سلطان، تناسب مولود برج الميزان والذى يهتم بكل التفاصيل، ويزيد جماله ورقيه وحبه للحياة طوال ما هو يجد الحب الحقيقي الصادق.

عيد الحب 2025.. برج العقرب

وفى عيد الحب أو الفلانتين، تناسب "حالة حب" أغنية المطربة إليسا، مولود برج العقرب، خاصة أن نجمه الفلكي هذا العام يشير إلى أن العزاب سيجدون حب حياتهم، كما أن المرتبطين سيكونون على وفاق مع شركاء حياتهم بشكل خيالي.



عيد الحب

عيد الحب 2025.. برج القوس

أما مولود برج القوس فإن أغنية "يا ليالي" الدويتو المميز للنجم أحمد سعد وروبي ستكون أكثر الأغاني المعبرة عنه في عيد الحب، حتى السناجل من مواليد برج القوس يشعرون بالتفاؤل والحيوية في هذا اليوم.

عيد الحب 2025.. برج الجدى

"اللي مني مزعلني" للمطرب الشعبي أحمد شيبة، قد يشعر بها مولود برج الجدي، خاصة أن نجمه الفلكي يشير إلى أن علاقته العاطفية بها بعض التوتر، لكنه بالرغم من الحزن إلا أنه سيتجاوز الأمر بعد عيد الحب.

عيد الحب 2025.. برج الدلو

برج الدلو يمتلك شخصية واضحة وعملية للغاية، حينما يحب يوجه كل طاقة لمن يحبه، أغنية "عارفة" للملحن والمطرب الراحل محمد رحيم ستكون أغنيته في عيد الحب 2025، لأنه شخصيته صادق يستطيع التعبير عما بداخله بمنتهى الصراحة والوضوح.

عيد الحب 2025.. برج الحوت

"والله بحبك موت.. وأحب برج الحوت" التي تغنى بها الهضبة عمرو دياب معبرة عن جمال مولود برج الحوت، ولأنه شخصيته مميزة فهذه الأغنية لن يسمعها فقط، بل ستغنى له خلال الاحتفال بـ عيد الحب أو الفلانتين.