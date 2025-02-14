الاكثر متابعة اليوم - حصريًا هوية زوج نسرين طافش وما علاقته بشام الذهبي؟! – فيديو

بيروت - سعد محمود -

في حلقة جديدة من بودكاست (شوية فن)، الذي تقدمه الزميلة مديرة المكتب القاهرة دينا حسين، عبر قناة الخليج 365 على موقع يوتيوب، كشفت عن هوية زوج الفنانة السورية نسرين طافش.

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وحسب المعلومات التي وصلت للجرس، تزوجت نسرين طافش من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر صاحب دور المجوهرات المصرية الشهيرة (جوهر للمجوهرات).

جوهر هو طليق شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، وكان الزوج الأول في حياة شام قبل أن تنفصل عنه، وتتزوج من رجل الأعمال المصري أحمد هلال والد ابنتها (جيهان).

كانت نسرين اعلنت خلال حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards في المملكة العربية السعودية عن زواجها، ورفضت الكشف عن هوية زوجها واكتفت بالقول: “رجل أعمال مصري بعيد تمامًا عن الفن”.

ويعتبر جوهر هو الزوج الثالث في حياة نسرين طافش، التي تزوجت للمرة الأولى في عام 2008 من رجل أعمال إماراتي، ولكنها انتهت بالانفصال بعد 5 سنوات وتحديدا في عام 2013، وفي عام 2020 أعلنت خطبتها إلى شاب من خارج الوسط الفني، «أنا أول من صرحت بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي، وهو ليس من إخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما أشيع، شاء الله أن يجمعنا باسم الحب سويا، والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين»، ولكن الأمر انتهى دون أن يتم الإعلان عن تفاصيل.

وفي عام 2022، أعلنت نسرين طافش زواجها للمرة الثانية حيث احتفظت بهوية زوجها سرية قبل أن تكشفها بعدها بفترة من إعلانها، وهو الطبيب المصري شريف شرقاوي، والذي كان مدرب اليوجا الخاص بها، ولكن العلاقة لم تستمر أكثر من عام، حيث كشفت في يوليو 2023 انفصالها بشكل رسمي عبر حسابها على «إنستجرام»، «تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية».