شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج بتشوف عيد الحب مضيعة للفلوس والوقت.. يا ترى الحبيب منهم ولا لأ؟ والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر البعض عيد الحب ويحضر للاحتفال به سواء بشراء أحدث الهدايا أو لدعوة الحبيب لتناول وجبة عشاء رومانسية على ضوء الشموع أو للاعتراف بمشاعره لشخص عزيز عليه، لكن بعض الأشخاص يعتقدون أن الاحتفال بعيد الحب ما هو إلا إهدار للوقت، لذلك يتجنبون شراء الهدايا فى هذا اليوم، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع parentfromheart.

عيد الحب 2025.. أبراج بتشوف الفلانتين مضيعة للوقت والفلوس برج الدلو

يعتبر برج الدلو من الأبراج العملية لذلك يفضل إهدار وقته فى المحادثات التى تدور حول تحقيق الطموح المهنى، والقضايا العملية أهم بكثير من الأحاديث الرومانسية أو التفكير فى الاحتفال بعيد الحب، كما يفضل القيام برحلة تجارية أو الانضمام لنشاط تطوعى أفضل من دعوة شريك حياته على عشاء رومانسى أو شراء باقة زهور.



عيد الحب 2025

برج الجدى

يرى برج الجدى أن عيد الحب ضغط غير ضرورى على الموارد المالية والوقت، خاصة فى عصر يحكمة المال والتكنولوجيا، لذلك يفضل قضاء الوقت مع أصدقائه حول التفكير في مشاريع تجارية ناجحة أفضل من شراء هدية في عيد الحب، كما يرى أن الاعتراف بالحب أو التودد لشريك الحياة لا يرتبط بيوم فى العام، ولطبيعته الملتزمة والمنضبطة فهو دائماً ما يفضل اتباع العادات وإنفاق الأموال في احتياجات المنزل.



هدايا عيد الحب

برج العذراء

يتميز برج العذراء بعقليته التحليلية واهتمامه بالتفاصيل، كما يسعى للوصول للكمال لذلك يشعر بالتوتر والقلق عندما يُجبر على شراء هدايا رومانسية مميزة، ولهذا يرى أن عيد الحب ما هو إلا إهدار للوقت، لذلك يفضل قضاء الوقت في قراءة كتاب أفضل من قضاءه في تناول عشاء رومانسى مع شريك حياته.



رجل يرفض الإعتراف الاحتفال بعيد الحب

برج القوس

يتوق برج القوس إلى المغامرة، والحرية من أي شيء يشعره بأنه مقيد، لذلك يشعر بالضيق بسبب عيد الحب حيث يتطلب منه شراء هدايا والتحضير للاحتفال، لذلك يجد الفلانتين إهدارا للوقت.