شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الخميس 13 فبراير: اهتم بشريك حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواليد برج القوس يتمتعون بشخصية مفعمة بالحيوية والتفاؤل، فهم يعشقون المغامرة ويبحثون دائمًا عن تجارب جديدة توسّع آفاقهم، يتميزون بحبهم للسفر والاكتشاف، حيث يجدون متعتهم فى استكشاف الثقافات المختلفة والتعرف على أشخاص جدد.

برج القوس فى حظك اليوم 13 فبراير

مواليد برج القوس لديهم طبيعة ودية تجعلهم محط إعجاب الآخرين، فهم يتمتعون بروح الدعابة ويجيدون تحويل أى موقف إلى لحظة مرحة، رغم اندفاعهم فى بعض الأحيان إلا أنهم مخلصون لأهدافهم ويسعون لتحقيقها بحماس شديد، يعشقون الحرية والاستقلال، لذلك لا يحبون القيود التى تحد من تحركاتهم أو قراراتهم.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة بوسى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

سلسلة من المفاجآت الخاصة بالعمل ستحدث الأيام المقبلة لمواليد برج القوس، فسوف تنل سلسلة من الإشادات من مديرك وزملائك الفترة المقبلة عن عملك المتميز.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حياتك العاطفية متوترة ومضطربة، فعليك كسر الروتين اليومى مع شريكك وأن تعمل بشكل جاد على تطوير شكل علاقتكما.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

أنت فى حاجة لأخذ قسط وافر من الراحة خلال هذه الفترة، وذلك بعد تعرضك للإجهاد الشديد مؤخرا، عليك أن تكسر روتين الحياة، وتخصص بعض الوقت للرياضة لتصبح صحتك فى أفضل حال.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

إضافة بعض التغييرات على حياتك الأسرية وأيضا فى مجال العمل، تجعلك مضطرا لأخذ خطوات جادة وحاسمة.