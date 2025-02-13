شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 13 فبراير: ابتعد عن انتقاد الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج العذراء قوى الشخصية ولديه حنان زائد وعطاء دون مقابل، كما أنه يمتلك عقلا مفكرا فى أمور حياته وبطريقة مرتبة للغاية، لذلك تعتمد الأسرة على مولود برج العذراء فى الأمور التى تشهد جدلا واسعا.

برج العذراء فى حظك اليوم 13 فبراير

أصحاب برج العذراء يعشقون النجاح ويسعون إليه، إنسان صبور جدا وطيب، يقدر معنى تحمل المسئولية، لكنه لا يثق فى الآخرين بسهولة، حريص فى التعامل خاصة مع من يراهم لأول مرة.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

الانتقاد الحاد من أهم صفاتك، لكنك لا تقبل أن يوجه أحد النقد لك، تحاول أن تقلل من أخطائك فى محيط العمل قدر المستطاع.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الذكريات تطاردك باستمرار، ولأنك تتحلى بالوفاء لمن تحب، تحاول أن تتخلص من هذه الذكريات، حتى لا ينشغل بها تفكيرك.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

تعانى من مشكلات كثيرة بسبب ضغوط العمل، وتحتاج إلى عطلة للاستجمام بعيداً عن الأجواء الروتينية، التى تؤثر عليك بشكل سلبى.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

تعيش يوماً تبدأ فيه مشاعر الانتصار والإحساس بالنجاح، وسط ضغوط محيطك، تحاول أن تنجز مهام تبدو بسيطة لكنها صعبة بالنسبة لظروفك النفسية.