شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الخميس 13 فبراير: كن قدوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الثور بالقوة، وأنه يمكن الاعتماد عليه فى المواقف الصعبة، ويرغب دائماً فى الكسب المادى وكل ما يهم بالنسبة له هو النتيجة النهائية.

برج الثور فى حظك اليوم 13 فبراير

مولود برج الثور عنيد للغاية وفضولى ويحب الجمال والفن ويقدر العادات والتقاليد، كما أبه محب جدًا للأسرة والأبناء.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور جيجى حديد، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

أنت شخصية متفتحة وتعلم جيدًا حدودك مع الآخرين، وهذا يساعدك على كسب احترام وتقدير زملائك، حاول أن تكون قدوة فى ذلك، ولا تعجب كثيرًا بنفسك لأن لديك أيضًا عيوب تحتاج التغير.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

قم بما يرضى شريك حياتك وحاول حل الخلافات البسيطة بالنقاش الذى يجدى، يمكن حل الخلافات بينكما قبل أن يتفاقم وتصبح مشكلة كبيرة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

اليوم أنت فى حاجة للهدوء والابتعاد عن الضغوط المختلفة، حاول تجنب الجدال مع الآخرين والدخول فى مناقشات لن تجدى نفعًا حتى يمر اليوم بسلام ودون مشكلات صحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

أنت متفق مع ذاتك وواثق بنفسك وحياتك مليئة بالطاقة وبالحيوية والحماس، وهذا يجعلك محل إعجاب من الآخرين وثقة، لذلك حاول أن تتعاون أكثر لتكسب مزيدا من الثقة من الأصدقاء والرؤساء.