شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 11 فبراير: تقبل الأمر الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات والتي منها الثقة بالنفس التي تصل لحد الغرور، والطموح الذى يدفعه للوصول لهدفه كما يعرف عنه حبه للحياة وخوض المغامرات.

برج الأسد فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها حرصه على شراء أغلى قطع الملابس والإكسسوارات و التواجد بدائرة الضوء طوال الوقت.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الأميرة ميجان ماركل، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

انصت لزملائك جيداً لعلك تستفيد من خبراتهم المهنية ومن ناحية أخرى عليك بالإطلاع على أفكار مميزة ومختلفة تساعدك على المنافسة.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تقبل الأمر الواقع بأن الحبيب لم يعد يحمل لك نفس المشاعر الماضية ويريد الإنفصال عنك اليوم قبل غد، وأمضى قدماً في حياتك .

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس تمارين اليوجا بشكل منتظم لأنها تساعدك على تحسين حالتك المزاجية وتجعلك تشعر بالسعادة التي تحلم بها.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة، أن يتقبل الواقع ويمضى قدماً في حياته ولا يبنى أحلام خيالية مستحيلة.