شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 6 أبراج تتوافق عاطفيًا مع برج الدلو.. ينسجم مع الميزان والأسد يلهمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف برج الدلو بكونه برجًا هوائيًا يتميز بالاستقلالية، الذكاء، والإبداع. يبحث مواليده عن شريك يقدّر هذه الصفات ويشاركهم اهتماماتهم، مما يجعل التفاهم العقلي والانجذاب الفكري أساسًا لعلاقاتهم العاطفية. فيما يلي، نستعرض الأبراج الأكثر توافقًا مع برج الدلو، وفقًا لما جاء في موقع InStyle.

يتمتع مواليد برج الحمل والدلو بشغف مشترك للمغامرة والتجارب الجديدة. فالحمل، بصفته برجًا ناريًا، يتميز بالجرأة والثقة، ويشجع الدلو على أن يكون أكثر انفتاحًا على التجارب الحياتية المختلفة. من ناحية أخرى، يساعد الدلو الحمل على التفكير بعمق وعدم الاندفاع وراء العواطف وحدها، مما يخلق بينهما توازنًا في العلاقة.

برج الحملبرج الجوزاء

تجمع برج الدلو والجوزاء علاقة مفعمة بالحيوية، حيث يشتركان في حب الاستكشاف والتنوع. يتمتع كلا البرجين بذكاء عالٍ وقدرة كبيرة على التواصل، مما يجعل العلاقة بينهما قائمة على النقاشات العميقة والتفاهم المتبادل.

برج الدلو

عندما يجتمع اثنان من برج الدلو في علاقة، فغالبًا ما تكون مليئة بالإبداع والتفاهم. رغم كونهما من البرج نفسه، إلا أن لكل منهما طابعًا فريدًا، ما يجعل العلاقة بينهما ممتعة ومتجددة. كما أن كلاهما يقدّر الحرية الشخصية، مما يساعدهما على بناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل دون الشعور بالتقييد.

برج الميزان

يشترك برج الميزان مع برج الدلو في تقدير الجمال والتناغم، مما يجعل علاقتهما متوازنة ومتناغمة. كلاهما يميل إلى التفكير العميق والتواصل الفكري، مما يخلق بينهما رابطًا قويًا يساهم في استقرار العلاقة على المدى الطويل.

برج الأسد

رغم كونهما متقابلين على دائرة الأبراج، فإن برج الأسد والدلو يتمتعان بانجذاب قوي لبعضهما البعض. يعجب الدلو بشغف الأسد وتفاؤله وروحه القيادية، بينما يقدر الأسد ذكاء الدلو وطبيعته المستقلة. تساعد هذه الديناميكية المتكاملة كلا الطرفين على تحفيز بعضهما البعض واستخراج أفضل ما في شخصيتهما.

برج القوس

يشترك برجا الدلو والقوس في حب الحرية والاستقلالية، مما يجعل علاقتهما قائمة على التفاهم العميق لاحتياجات بعضهما البعض. يتمتع القوس بروح المغامرة والتفاؤل، وهو ما يجذب الدلو، بينما يجد القوس في الدلو شريكًا يشاركه حبه للاستكشاف وتوسيع آفاقه الفكرية.



توافق عاطفي بين برج الاسد وبرج الدلو