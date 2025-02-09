شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأحد 9 فبراير: لا تتسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مواليد برج الثور بالهدوء والإخلاص والعناد الذى يدفعهم لاتخاذ قرارات خاطئة في الكثير من الأحيان كما يعتمدون على أنفسهم.

برج الثور فى حظك اليوم

يتصف مواليد برج الثور بشخصيتهم القيادية وصبرهم الطويل الذى يساعدهم على تحمل الصعاب، كما يستطيعون التكييف مع أي ظرف طارئ.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنان جورج كلونى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تتبنى نظرة إيجابية ببداية يومك حتى تشعر بالسعادة أثناء العمل وتنهى المهام المطلوبة منك على أكمل وجه .

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تتسرع في إتخاذ قرار الإنفصال عن الحبيب وفكر جيداً حتى تستطيع إتخاذ القرار المناسب الذى لا يجعلك تشعر بالندم بعد ذلك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

اتبع نظام غذائى صحى يساعدك على إنقاص وزنك الزائد حتى تصبح أكثر حيوية ونشاط مع مرور الوقت.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يتبع نظام غذائى لإنقاص وزنه ولا يتسرع في اتخاذ أي قرار.