شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 9 فبراير: افتح قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها القدرة على تحمل المسئولية وحبه الشديد لأسرته كما يميل أحياناً للجلوس فى الأماكن الهادئة.

برج السرطان فى حظك اليوم

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها ميله للعيش في الخيال لبعض الوقت، والرومانسية والمزاجية والحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر بأى كلمة تردد على مسامعه.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تنغمس في الأفكار السلبية طوال الوقت وحاول أن تجتهد في عملك وابتكر أفكار جديدة في مجالك المهنى حتى تنجح وتتفوق .

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لاتنسى أن تشترى هدية لشريك حياتك في عيد الحب لتعبر له عن مشاعرك وتحسن علاقتك به وإياك وإثارة المشاكل معه.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

احصل على قسط كافٍ من النوم واحرص على تناول مشروبات دافئة غنية بالعناصر الغذائية ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يتخلص من طاقته السلبية ويفتح قلبه للحياة مرة أخرى .