شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأحد 9 فبراير: استغل حماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواليد برج القوس يحبون الإنطلاق والسفر والرحلات يعشقون الحرية، والحياة وسط العائلة ومع الأصدقاء، لديهم استقلالية وإحساس مرهف يعشقون الفن والموسيقى، مرحين للغاية ويعشقون المزاح.

برج القوس فى حظك اليوم 9 فبراير

مولود برج القوس عقلانى يخطط جيدًا لمستقبله، لديه القدرة على تحقيق أهدافه وأحلامه، القوس واثق من نفسه للغاية، بالإضافة إلى إنه مثقف يعشق القراءة والمعرفة.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنان هانى شاكر، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

اصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال سيحققون مكاسب مالية اليوم، ولكن المبالغ ستتأخر قليلاً فى التحصل عليها ولكنها من المؤكد أن تصل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لقاء مرتقب مع شريك حياتك سيساعدك فى التخلص من كل أزمات حياتك، كما أن هناك بينكما مساحة لتبادل الأسرار، كما عليك التركيز معه الفترة المقبلة لأنه يتمنى أن يكون بقربك حقًا مهما كانت الظروف.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

تحرص على إعادة ترتيب أوراقك من جديد وتبحث عما يزعجك ويجعل صحتك غير مستقرة، وحاول أن تركز فى طعامك بشدة وأن تحرص على ممارسة الرياضة.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير من الأيام الماضية، التى شعرت فيها ببعض التوتر والقلق، ولا تضيع ما تبقى من وقتك فى أمور تافهة وركز طاقتك واستغل حماسك لتحقيق المزيد من النجاحات.