شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 7 فبراير: خطة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات، والتى منها حب العمل والانطلاق والمرح، كما يحرص على خوض المغامرات، الأمر الذى يساعده على اكتساب العديد من الثقافات المختلفة.

برج القوس فى حظك اليوم

يتسم مولود برج القوس بصفات أخرى منها العصبية والتسرع الذى يدفعه إلى اتخاذ قرارات خاطئة فى بعض الأحيان.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس زبيدة ثروت، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

ضع خطة جديدة تساعدك على تحقيق حلمك على أرض الواقع، وتحكم فى انفعالاتك عند تعاملك مع الآخرين داخل بيئة العمل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

افهم شريك حياتك وتعاون معه فى كل شىء حتى يشعر باهتمامك وتقديرك له، وإياك وتجاهله مرة أخرى حتى لا تتسبب فى إثارة المشاكل معه.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

احرص على تناول طعام صحى غنى بالعناصر الغذائية، وابتعد عن الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون حتى تحافظ على وزنك.

برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن يضع خطة جديدة تساعده على النجاح فى عمله ويتخلص من الكسل.