شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 7 فبراير: ابتعد عن العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ برج الأسد ما بين 23 يوليو إلى 22 أغسطس، يحظى بالإعجاب والمديح واحترام الآخرين طوال الوقت، يحاول مولود الأسد أن يتخذ دائمًا موقفًا قياديا فى علاقته، واثق من نفسه ومشرق ومقبل على الحياة ومثير للغاية.

برج الأسد فى حظك اليوم 7 فبراير

مولود برج الأسد إنسان ذكى وشجاع لا يخاف المواقف الصعبة، قادر على الخروج من المشكلات والمواقف المحرجة، يمتلك عِزة نفس شديدة وطيبة قلب رقيقة جدًا.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

التذمر الدائم واعتراضك على قرارات رئيسك فى العمل، قد يعرضك للخصم، حيث إنه قد حذرك من هذه التصرفات سابقًا لكنك مُصر على هذه التصرفات.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حياتك العاطفية مستقرة، لكن الآن أنت أكثر استعدادًا لمعالجة كل الأخطاء التى وقعت فيها الفترة الأخيرة، اليوم سيشهد لقاء جيدا مع شريك الحياة، سيكون الحديث ممتعا.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

تناول المسكنات بشكل دائم له تأثير سلبى وسيئ على صحتك، ابتعد عنها ولا تفكر فيها وحاول الاستماع إلى نصائح الأطباء والتزم بالتغذية السليمة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، لكن حاول أن تستمع بها، وتقضى مع عائلتك أطول وقت كما كنت تفعل فى الماضى.