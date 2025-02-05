شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: لكل برج هوايته.. اكتشف هوايتك إيه من عالم الأبراج والتوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز كل برج فلكى بصفات شخصية تؤثر على اهتماماته وهواياته، حيث ينجذب كل شخص لأنشطة تتوافق مع طباعه ومزاجه العام، فى السطور التالية نستعرض الهواية المفضلة لكل برج حسب ما نشره موقع"bustle"، فالهوايات ليست مجرد أنشطة ترفيهية، بل هى انعكاس لشخصية الفرد وتفضيلاته العاطفية والفكرية.



هواية الأبراج

هواية برج الحمل الرياضات القتالية والمغامرات

الهوايات المفضلة رياضة الملاكمة، الفنون القتالية، تسلق الجبال، سباق السيارات، حيث إن برج الحمل طموح ومغامر، يعشق المنافسة والتحديات، يفضل الأنشطة التى تمنحه شعورًا بالقوة والانتصار، مثل الرياضات القتالية أو الأنشطة الخطرة التي تتطلب شجاعة كبيرة.

هواية برج الثور الطهي والزراعة

الهوايات المفضلة هى الطبخ، وتذوق الطعام، وزراعة النباتات، والأعمال اليدوية، فبرج الثور يحب الراحة والجماليات، ويستمتع بالأنشطة التي تمنحه الشعور بالاستقرار والإنجاز، الزراعة والطهي يعكسان حبه للطبيعة والاستمتاع بالحياة ببطء وبذوق رفيع.



الطبخ

هواية برج الجوزاء القراءة والسفر

الهوايات المفضلة هى القراءة، الكتابة، السفر، تعلم اللغات، لأن برج الجوزاء فضولي بطبعه ويحب اكتشاف العالم من حوله، فالقراءة تمنحه تغذية فكرية دائمة، بينما السفر يعزز رغبته في التعرف على ثقافات جديدة وخوض تجارب متنوعة.

هواية برج السرطان الحرف اليدوية والتصوير

الهوايات المفضلة هى التصوير، الخياطة، الرسم، كتابة المذكرات، برج السرطان عاطفي ويحب تخزين الذكريات، لذا ينجذب للتصوير الذي يساعده في توثيق اللحظات الجميلة، كما أن الأعمال الحرفية تمنحه شعورًا بالراحة والإنجاز.

هواية برج الأسد التمثيل والغناء

الهوايات المفضلة هى التمثيل على المسرح المسرح، الغناء، التصوير الفوتوغرافي، الرقص، فبرج الأسد يحب أن يكون محط الأنظار، وهوايات مثل التمثيل والغناء تتيح له التعبير عن نفسه وإظهار قدراته أمام الجمهور.

هواية برج العذراء حل الألغاز واليوجا

الهوايات المفضلة هى حل الألغاز، اليوجا، العناية بالحيوانات، الكتابة التحليلية، لأن برج العذراء منظم وعقلاني، يحب الأنشطة التي تتطلب تركيزًا ودقة مثل حل الألغاز، كما يجد في اليوجا وسيلة للاسترخاء والتأمل.

هواية برج الميزان لفنون والموضة

الهوايات المفضلة هى تصميم الأزياء، الرسم، الموسيقى، التنسيق الداخلي، ولأن مولود برج الميزان عاشق للجمال والتوازن، يهتم بكل ما له علاقة بالفن والجماليات، سواء في الملابس أو ديكور المنزل أو حتى الموسيقى.

هواية برج العقرب التحقيق والغوص

الهوايات المفضلة هى الغوص والبحث عن الأسرار، ألعاب الذكاء، التأمل، فالعقرب يحب اكتشاف الأسرار والخفايا، سواء من خلال قراءة الكتب الغامضة، أو ممارسة الغوص لاستكشاف أعماق البحار.

هواية برج القوس ركوب الخيل والرحلات

الهوايات المفضلة هى ركوب الخيل، الرحلات البرية، الرياضات الخطرة، التصوير الفوتوغرافي في الطبيعة، برج القوس محب للحرية والمغامرة، ويجد متعته في السفر والأنشطة التى تمنحه إحساسًا بالانطلاق والتحدى.

هواية برج الجدى الاستثمار واللياقة البدنية

الهوايات المفضلة هى كمال الأجسام، الاستثمار، تسلق الجبال، البرمجة، ومواليد الجدي عملي وطموح، يفضل الهوايات التي تعزز قوته الشخصية والمهنية، سواء في المجال الرياضي أو المالي.

هواية برج الدلو الابتكار والتكنولوجيا

الهوايات المفضلة هى الاختراعات، الفلك، الألعاب الإلكترونية، الأعمال التطوعية، مولود برج الدلو مفكر ومستقبلي، يهوى كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، كما يحب الأنشطة الجماعية التي تهدف إلى تحسين المجتمع.

هواية برج الحوت التأمل والموسيقى

الهوايات المفضلة لبرج الحوت هى التأمل، العزف على الآلات الموسيقية، الكتابة الشعرية، السباحة، برج الحوت حساس ورومانسي، يحب الهوايات التي تجعله يعبر عن مشاعره بعمق، مثل الموسيقى والتأمل.