شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الأربعاء 5 فبراير: يوم جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الأسد جدير بالثقة، لطيف ومتميز، لكن توقعاتهم من أنفسهم عالية جدًا، كما يتميز مولود برج الأسد بالقيادية وحرصه على التواجد دائماً فى دائرة الضوء، كما يتمتع بروح مرحة وتفاؤل دائم.

برج الأسد فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها الأناقة والإفراط فى تناول الطعام والشجاعة والثقة بالنفس التى تصل لحد الغرور، الأمر الذى يجعل البعض ينفر منه.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنانة غادة عبد الرازق، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

قبل أن تندفع بشكل أعمى لإنجاز مهامك، عليك أن تأخذ بعض الوقت وتتأمل تجاربك السابقة، عليك أن تقيم ماضيك وتكتشف ما يمكنك تغييره وما تحتاج إلى قبوله من أجل تحقيق إمكاناتك، ستحتاج أيضًا إلى الحكم على قدراتك الخاصة لتحديد ما إذا كان يجب عليك المضى قدمًا فى المسار الذى كنت تتبعه لفترة طويلة.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اليوم يوم جيد لأخذ شريك حياتك فى نزهة، استمتع ببعض المحادثات الخفيفة، امتنع عن الالتزام، ولا تحاول أيضًا الحكم على شريكك، لا يزال الوقت مبكرًا جدًا، قد تزدهر علاقتك بشكل مفاجئ أو قد تتلاشى فجأة، فقط استمتع بوقتك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

إن الروتين الصحى والمرهق بدنيًا الذى اتبعته سيبدأ أخيرًا فى إثماره، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا، فستتمكن من قياس ورؤية فقدان الوزن أو اكتسابه الذى كنت تهدف إليه ويبدو أن روتينك من التمارين البدنية يعمل أيضًا وسترى نتائج جيدة اليوم، سيشجعك هذا على السعى إلى مستوى أعلى من النشاط البدنى.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

اليوم سوف تتطوع للحفاظ على بيئة متناغمة سواء فى المنزل أو فى مكان العمل، ستكون تجربة مثيرة وستعزز دافعيتك للعمل من أجل السلام، ومع ذلك لا تكشف عن أى معلومات خاصة لأى شخص وكن مستعدًا لاستيعاب الحقيقة المرة فى حالة اضطرارك إلى معرفتها.