الاكثر متابعة اليوم - ابنة خالد يوسف تتعرض للضرب! – صورة

بيروت - سعد محمود - أعلن المخرج المصري خالد يوسف، عن تعرض ابنته (مايا)، للضرب والاعتقال في هولندا، بعدما شاركت في تظاهرات احتجاجية لدعم فلسطين.

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نشر خالد صورته مع ابنته، وروى ما حدث معها قائلًا:

“ابنتي مايا نزلت مظاهرات في أمستردام واضربت أربع مرات الفترة اللي فاتت في مظاهرات دعم فلسطين، واعتُقلت وعاشت تجارب غريبة، وهي طالعة سياسية زيي وعمري ما همنعها من النزول”.

فيلم “الإسكندراني” يُعدّ آخر أعمال خالد يوسف السينمائية، ويشارك الفنان أحمد العوضي في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: زينة، صلاح عبد الله، محمد رضوان، عصام السقا، حسين فهمي، بيومي فؤاد، وهو مأخوذ من آخر رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.