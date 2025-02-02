شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: عيد الحب 2025.. 4 أبراج تخفي مشاعرها الحقيقية ببراعة.. الكراش منهم ولا لأ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الكثير للاحتفال بعيد الحب للتعبير عن مشاعرهم الحقيقية لمن يحبون، من خلال التحدث عن مشاعرهم، لكن هناك البعض يختارون كتمان عواطفهم، هؤلاء الأفراد ينتمون إلى فئة محددة من الأبراج الفلكية، ويفضلون الإحتفاظ بمشاعرهم لأنفسهم، فهم يميلون إلى حبس أنفسهم داخل فقاعة خاصة بهم فبعضهم يسعى للحفاظ على مشاعرهم، والبعض الآخر يخشى أن يُساء فهمه أو يُعتبر ضعيفًا، ولذا نستعرض مجموعة من الأبراج الفلكية التي تخفي مشاعرها الحقيقية قد تجد منهم الـ "كراش"، وذلك وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".



اخفاء المشاعر

برج الدلو

يشتهر مواليد برج الدلو بطبيعتهم المستقلة، فهم لا يميلون إلى إظهار مشاعرهم بسهولة، خشية أن يثقلوا كاهل الآخرين بهمومهم، فبدلاً من الإفصاح عن عواطفهم بالكلام، يعبرون عنها بالأفعال، يميلون إلى الإنعزال والظهور بواجهة باردة، لكن في العمق، هم أشخاص متعاطفون للغاية ويبحثون عن طرق لتحسين حياة الآخرين بهدوء وبدون لفت الأنظار.



الشعور بالحب

برج الجدي

مواليد برج الجدي عمليّون جدًا، ويفضلون إبقاء مشاعرهم مخفية لأنهم يعتقدون أن إظهارها قد يجعلهم يبدون ضعفاء، يسعون دائمًا إلى التحكم في كل جانب من حياتهم، بما في ذلك عواطفهم، ويختارون مواجهة تحدياتهم بصمت، حتى لو كان ذلك يعني تحمل معاناتهم بمفردهم.

برج الميزان

يبحث مواليد برج الميزان دائمًا عن التوازن في حياتهم، لكن هذا السعي يجعلهم يترددون في الإفصاح عن مشاعرهم، يخشون أن تسبب عواطفهم أي اضطراب في العلاقات أو البيئة المحيطة بهم، على الرغم من قدرتهم على التعاطف مع الآخرين، إلا أنهم يكافحون للتعبير عن أنفسهم، مما يجعل البعض يسيء فهمهم ويعتقد أنهم غير مبالين.



المشاعر المكبوتة

برج الحوت

على الرغم من أن مواليد برج الحوت يتميزون بعاطفة كبيرة، إلا أنهم يفضلون الهروب من مشاعرهم بدلاً من مواجهتها، غالبًا ما يختارون العزلة والتفكير في عالمهم الخاص عندما يشعرون بالأذى، وبدلاً من المواجهة، قد يقطعون علاقتهم بالأشخاص الذين يزعجونهم لتجنب الصراعات.