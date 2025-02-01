شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: خليك إنسان جديد.. 6 أبراج لازم تتخلص من عاداتها السيئة أبرزهم السرطان والان مع تفاصيل الخبر

لكل شخص مميزات وعيوب وعادات سيئة ينصح دائما بالابتعاد عنها وهناك بعض الأبراج الفلكية لا بد أن تتخلص من عاداتها السيئة، وفى هذا التقرير نستعرض الأبراج التى يجب أن تبتعد عن عاداتها السيئة، وفقًا لما ذكره موقع newsukraine

برج السرطان

توقف عن إعطاء كل مشاعرك لشريك حياتك، في النهاية أنت تتوقع منه أن يستجيب لك بنفس القدر وأن تجعله مسؤولاً عن مشاعرك ورغم أنكما زوجان، إلا أنكما ما زلتما فردين منفصلين، ولا ينبغي لأي منكما أن يعتمد على الآخر بشكل كامل ليشعر بالسعادة.

برج الأسد

توقف عن وضع نفسك في المقام الأول طوال الوقت في أغلب الأحوال، عليك أن تأخذ مشاعرك ورغباتك في الإعتبار، وليس مشاعر ورغبات شريكك اسأل نفسك عما يريده شريكك ويحتاجه حقًا قبل أن تتخذ أي خطوة، وأنظر كيف يؤثر ذلك على علاقتكما.

برج العذراء

توقف عن محاولة إصلاح الحبيب وانفصل عنه واسمح لنفسك بالوقوع في حب شخص ما، حتى لا تهدر وقتك فى علاقة تجعلك تشعر بالتعاسة.

برج الميزان

توقف عن تجنب الشعور بالوحدة حاول تحديد موعد مع نفسك، دون وجود شريك حياتك، إن قضاء الوقت بمفردك يمكن أن يساعدك على تطوير نفسك بعد كل شيء، حيث يعلم الجميع أنك تسعى إلى تحسين نفسك باستمرار.

برج الدلو

توقف عن التهرب من الإلتزامات إذا كنت حاليًا في علاقة عاطفية، أدرك أنه من الطبيعي تمامًا الالتزام بشخص ما وحدد النقاط المهمة التي تناسبك أنت وشريكك.

برج الحوت

توقف عن إضفاء طابع رومانسي على كل شيء حولك يجب عليك أن تتوقف عن تحويل كل شخص إلى مثالي لك دون أن تتعرف عليه حتى، أحب الناس كما هم، وليس كما تتخيلهم.



التخلص من العادات السيئة