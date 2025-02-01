شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: يوم الأفعى.. ما هو برج الثعبان الصينى وأهم صفاته ومواليده؟ والان مع تفاصيل الخبر

برج الثعبان من الأبراج الصينية التي تتسم ببعض الصفات المختلفة ومواليد هذا البرج مولودون في سنوات مختلفة أيضًا وغيرها من المعلومات التي لا يعرفها الكثير عن هذا البرج والتي نستعرضها في هذا التقرير، بمناسبة يوم الثعبان الوطنى، وفقاً لما ذكره موقع "ganeshaspeaks".



ثعبان

ما هو برج الثعبان الصينى؟

الثعبان هو السادس في الأبراج الصينية، ويتسم بالمكر ومواليد هذا البرج وفقًا لعلم التنجيم هم من ولدوا في الأعوام التالية وهى 1929 أو 1941 أو 1953 أو 1965 أو 1977 أو 1989 أو 2001 أو 2013 أو 2025، وتُعرف هذه الأعوام باسم أعوام الثعبان في الأبراج الصينية. ويذكر أن الأبراج الصينية تعتمد على التقويم القمري الصيني، الذي يبدأ من أواخر يناير أو أوائل فبراير. على سبيل المثال، في عام 1989، صادف رأس السنة الصينية يوم 6 فبراير، لذا فإن أي شخص ولد قبل هذا التاريخ يعتبر ولد في عام التنين، وليس عام الثعبان.



يوم الثعبان

سمات وخصائص الثعبان في الأبراج الصينية

تشتهر شخصية الثعبان في الأبراج الصينية بأنها شخصية غامضة وحتى في الثقافة الصينية، يُنظر إليها عمومًا على أنها أكثر أنواع الأبراج غموضًا. يُقال إن الثعابين بديهية وحساسة وكفؤة للغاية ومرحة ومجتهدة وخيالية ومتعاطفة وحكيمة ومقنعة وعاطفية، وغيورة ومتشككة ومادية وسهلة التوتر ومخادعة وكتومة.