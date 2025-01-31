شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: أنا رايح فين أنا راجع تانى.. 4 أبراج معروفة بترددها فى اتخاذ القرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف البعض بالثقة بالنفس والجدية فى اتخاذ القرارات الجديدة وتحمل المسئولية، والالتزام بها، على عكس البعض الآخر الذين يعانون من التردد فى اتخاذ القرارات، ويستمرون فى استشارة المقربين منهم، ومرة يوافقون ومرة أخرى يرفضون، وفيما يلى 4 أبراج فلكية تعانى من التردد ويحتاجون للمساعدة وفقا لموقع times of india وهم:

برج الحوت

يتميز مواليد برج الحوت بالحنان واللين مع الجميع، ويترددون فى أخذ القرارات الجديدة، خوفاً من تأثير السلبى لقراراتهم عليهم وعلى المقربين منهم، وهو ما يجعلهم يستغرقون الكثير من الوقت والتفكير الكثير لاتخاذ القرار.

برج الميزان

يحرص مواليد برج الميزان على جمع النتائج المترتبة بعد أخذ القرار، مع محاولة إرضاء الأطراف المتعلقة بالقرار، والتفكير فى أى تعقيدات أو عواقب لاحقة وهذه هى سبب شهرتهم بالتردد فى اتخاذ القرار.

برج الجوزاء

يعرف مواليد برج الجوزاء بصعوبة اتخاذ قرار والاستقرار عليه بسبب القلق من التكيف معه بعد ذلك، ويحتاجون إلى الدعم والتحفيز من المحيطين لدفعهم لأخذ القرار وأن من الطبيعي السهل التكيف معه.

برج السرطان

يعرف مواليد برج السرطان بالتردد فى أخذ القرارات الجديدة، بسبب ربط تأثير القرار الجديد على عواطفهم وأنها ستتغير أيضا ولن تعود كالسابق، ولذلك يترددون.