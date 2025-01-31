شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: إيه يا خيبتو أنا.. 4 أبراج تسخر من أخطائها طول الوقت أبرزهم الجوزاء والان مع تفاصيل الخبر

"إيه يا خيبتو أنا"، الأغنية التى ظهرت ضمن أحداث مسلسل الكبير أوى، والتى غناها النجم أحمد مكى بطريقة كوميدية لكى يهون على نفسه وعلى زوجته الأخطاء التى كانت تقع فيها دوماً، الأمر الذى يعتبره البعض أنه مجرد مشهد كوميدى ضمن أحداث مسلسل محبوب من الجميع، لكن هناك أشخاص يتخذون من هذا الأمر مبدأ فى حياتهم، لا يبكون أبداً على أى شىء يعكر صفو حياتهم، ولا يتضجرون من الأخطاء التى يرتكبونها، بل أنهم يعتبرونها درساً فى حياتهم، لذا نستعرض بعض الأبراج الفلكية التى تتعامل مع أخطائها بسخرية، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia"، وهم..



الكبير أوي

برج الجوزاء

برج الجوزاء، هوائي ومن الأبراج التى يحكمها كوكب عطارد، ويشتهر بذكائه وحسه الفكاهى، ويتميز مواليد هذا البرج بالفضول الطبيعى والقدرة العالية على التكيف، مما يساعدهم على فهم ما يجعل الناس يضحكون بسهولة حتى لو أنهم يتحدثون عن أزمة مروا بها.

برج القوس

يتسم مولود برج القوس بروحه المرحة وحبه للمغامرة، ويحكم القوس كوكب المشتري، وهو كوكب التوسع والتفاؤل، ويتمتع مواليد هذا البرج بضحكة معدية وحس فكاهى مرح عفوي ومليء بالمفاجآت، أيضاً يميل القوس إلى الصراحة والوضوح، وغالبًا ما يطلق النكات على المواقف الصعبة التي مر بها في حياته.



احمد مكي

برج الأسد

يُعرف برج الأسد بشخصيته المتمردة القوية عند المرور بأي مشكلة أو وقوعه في أي خطأ، وحسه الفكاهى مختلف ومميز، ويحكم الأسد الشمس، وهو واثق من نفسه بطبيعته، ولديه حس كوميدي جذاب ومسلٍ، يحب الأسد أن يكون مركز الاهتمام، ويستخدم الفكاهة كوسيلة لجذب انتباه الآخرين.



السخرية من الأخطاء

برج الدلو

برج الدلو هو برج هوائى يحكمه أورانوس، وهو كوكب الإبداع والمفاجآت، يُعرف برج الدلو بشخصياته الغريبة، ولديه حس فكاهى غريب وغير تقليدي غالبًا ما يفاجئ الناس، بنكاته الذكية، ويستمتع بتقديم ملاحظات ذكية حول المجتمع والسلوك البشري، يحب برج الدلو تحدي التقاليد والسخرية من عبث العالم.